تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

مصدر الصورة AFP Image caption تكليف حسان دياب (يمين الصورة) جاء بعد مشاورات أجراها ميشال عون مع النواب

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن تكليف الوزير السابق، حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء تكليف دياب بعد مشاورات نيابية، أظهرت اختياره بأغلبية 69 صوتا، مقابل 13 صوتا لنواف سلام، وصوت واحد لحليمة قعقور.

وامتنع 42 نائبا في البرلمان اللبناني عن التصويت لأي مرشح.

وأجرى الرئيس عون، طوال الخميس، مشاورات مع النواب لاختيار رئيس جديد للوزراء. ويتولى هذا المنصب، بحسب نظام تقاسم السلطة، مسلم سني.

وكان من أبرز الكتل التي سمت دياب كتلة الوفاء للمقاومة، والتنمية والتحرير، وتكتل لبنان القوي.

أما كتلة المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، فامتنعت عن التصويت.

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وأعلن الحريري انسحابه من السباق على رئاسة الحكومة بسبب عدم التزام بعض الكتل بتسميته.

وقد تولى دياب، الذي يبلغ من العمر 60 عاما، حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي في لبنان في الفترة ما بين عامي 2011 و2014.

ويعمل رئيس الوزراء المكلف حاليا نائبا لرئيس الجامعة الأمريكية في بيروت للبرامج الخارجية الإقليمية، كما شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة، والرئيس المؤسس بين عامي 2004-2006 في جامعة ظفار في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

ويحمل حسن دياب شهادة البكالوريوس في الاتصالات، ودرجة الماجستير في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر، التي حصل عليها في عام 1985.