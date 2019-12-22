"مشهد يحاكي ميلاد المسيح" للفنان بانكسي يظهر في فندق في بيت لحم
ظهر عمل فني للفنان البريطاني بانكسي يمثل مزود المسيح في فندق في بيت لحم بالضفة الغربية.
ويُظهر العمل الفني الذي يُطلق عليه اسم "ندبة بيت لحم"، مزود يسوع المسيح جوار الجدار الإسرائيلي الفاصل، والذي يبدو أنه قد اُخترق نتيجة انفجار، على شكل نجمة.
وقال بانكسي على موقع انستغرام إن العمل يمثل "ميلادا معدلا للمسيح".
وتقول إسرائيل إن الجدار الفاصل ضروري لمنع الهجمات الإرهابية، لكن الفلسطينيين يقولون إنها وسيلة "للاستيلاء على أراضيهم".
ووصفت محكمة العدل الدولية الحاجز بأنه غير قانوني.
ويقع عمل بانكسي الفني في فندق "وولد أوف" أو الفندق المحاط بالجدار في بيت لحم، والذي أُنشئ بالتعاون بين بانكسي ومُلاك الفندق.
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وقال مدير الفندق، وسام سلسع، إن بانكسي استخدم قصة عيد الميلاد لإظهار كيف يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية.
وأضاف "أنها طريقة رائعة لإظهار قصة بيت لحم، قصة عيد الميلاد، بطريقة مختلفة ستجعل الناس يفكرون فيها بشكل أكبر".
ويظهر العمل الفني عبارة "الحب" و "السلام" كرسومات على الجدار العازل باللغتين الإنجليزية والفرنسية. كما يظهر أيضا ثلاث هدايا كبيرة مغلفة في الأسفل.
وقال مدير الفندق "بانكسي يحاول أن يكون صوتا لمن لا يستطيعون الحديث عما يحدث".
وتطل جميع غرف الفندق، حيث يقع العمل الفني، على الجدار العازل المثير للجدل في الضفة الغربية.
وتمتلئ غرف الفندق بأعمال الفنان بانكسي، المجهول الهوية، وتحكي أغلبها قصة الصراع الحاصل.
وكان بانكسي قد أنشأ أيضا عددا من الأعمال الفنية في بيت لحم وعلى الجدار العازل نفسه.