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قضت محكمة سعودية بإعدام خمسة أشخاص لقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لكنها برأت اثنين من أبرز المشتبه بهما في القضية، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما، بحسب ما قاله النائب العام.

وجاء في بيان النائب العام: "أصدرت المحكمة أحكاما بإعدام خمسة رجال كان لهم دور مباشر في القتل". ولم يكشف البيان عن أسماء المدانين.

وقد ردت المحكمة طلبات بمعاقبة 10 أشخاص آخرين لعدم ثبوت الأدلة، من بينهم نائب رئيس المخابرات السابق، أحمد العسيري، بالرغم من أن النائب العام كان قد قال إنه أشرف على قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وسعود القحطاني، المستشار السابق البارز للديوان الملكي، الذي حقق معه، لكن لم يواجه اتهامات وإفرج عنه.