مصدر الصورة Getty Images

يعتزم البرلمان التركي التصويت في يناير/كانون الثاني على مشروع قرار يقضي بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، بحسب ما قاله الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة: "سوف نقدم المشروع ... فور استئناف جلسات البرلمان" في السابع من يناير/كانون الثاني.

وأضاف: "سوف يمرر المشروع فيما بين 8-9 يناير، استجابة لدعوة" تلقيناها من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقد صدق البرلمان التركي السبت على اتفاق التعاون الأمني والعسكري التركي مع حكومة فايز السراج.

وكانت أنقرة قد وقعت اتفاقين منفصلين قبل شهر مع حكومة السراج المعترف بها دوليا، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري، والآخر بشأن الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حكومة السراج تدعمها تركيا وقطر

ولكن إرسال قوات عسكرية يحتاج إلى قرار برلماني منفصل.

وزار أردوغان الأربعاء تونس، مع وزير دفاعه، ورئيس الاستخبارات التركية، لبحث سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلن الرئيس التركي في 10 من ديسمبر/كانون الأول، استعداد بلاده لنشر قوات في ليبيا دعما لحكومة الوفاق إذا طلبت ذلك، وتدعم قطر تلك الحكومة كذلك.

مصدر الصورة Getty Images Image caption قوات حفتر تدعمها السعودية ومصر والإمارات

وتلقى قوات القائد العسكري خليفة حفتر دعم السعودية ومصر والإمارات، وعلاقات تلك الدول جميعا مع تركيا إما متوترة وإما محدودة.

ومازالت حكومة الوفاق الوطني تصد منذ شهر هجوم قوات القائد العسكري حفتر الموجودة شرقي ليبيا.

وعبرت موسكو عن القلق بشأن احتمال نشر قوات تركية في ليبيا، دعما لحكومة السراج، بينما قال أردوغان إن بلاده لن تظل صامتة إزاء قوات مرتزقة أفادت تقارير بأنها مدعومة من روسيا، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، وأنها تدعم قوات حفتر.

ونفت روسيا الشهر الماضي التقارير التي أفادت بأنها أرسلت جنود مرتزقة للقتال إلى جانب حفتر.

كما اتهمت الأمم المتحدة قوات القائد العسكري بتجنيد مقاتلين من السودان.