حصاد 2019 في لبنان: أول وزيرة للداخلية وحرائق واسعة وأزمة سياسية مستمرة

مصدر الصورة Getty Images Image caption عينت لبنان أول وزيرة داخلية في العالم العربي

جاء عام 2019 مليئا بالأحداث الاستثنائية التي شهدها لبنان في أكثر من مجال. فقد تفاقمت أزمة سياسية بالتزامن مع وضع اقتصادي سيء، وهو ما أدى إلى احتجاجات مستمرة منذ أكثر من شهرين.

وفي ما يلي نلقي إطلالة على هي أبرز الأحداث خلال العام المنصرم.

أول وزيرة داخلية

عينّت ريا الحسن وزيرة للداخلية في حكومة سعد الحريري التي شكلها في يناير/كانون الثاني الماضي (استقالت فيما بعد)، لتصبح أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.

وكانت الحسن قد عيّنت سابقا وزيرة للمالية في حكومة الحريري عام 2009، واستمرت في المنصب حتى 2011.

وضمت الحكومة الأخيرة 3 وزيرات أخريات: هن مي شدياق وفيوليت خير الله وندى البستاني.

فيلم "كفرناحوم" ينافس على الأوسكار

نافس فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي على جائزة الأوسكار في فئة "أفضل فيلم بلغة أجنبية"، لكنه لم ينجح في حصد الجائزة التي ذهبت إلى فيلم "روما" المكسيكي.

ويحكي الفيلم قصة صبي بعمر 12 عاما، يعيش في سجن الأحداث لطعنه رجلاً، ويرفع دعوى قضائية ضد والديه لأنهما أنجباه وقذفا به إلى هذا العالم القاسي الذي لا يرحم، مسلطاً الضوء على واقع الفئات المهمشة في لبنان.

وكانت تلك المرة الثانية التي يترشح فيها فيلم لمخرج لبناني إلى الجائزة، فقد سبقه فيلم "قضية 23" للمخرج زياد الدويري الذي فشل هو الآخر في حصد الجائزة قبل عام.

فشل منتخب السلة في التأهل إلى كأس العالم

أثار إخفاق منتخب لبنان في الوصول إلى مونديال كرة السلة 2019 جدلاً حول سوء إدارة الفريق وعدم انضباط اللاعبين رغم الطريق السهلة نسبياً للتأهل.

فقد خسر لبنان آخر مباراتين على أرضه أمام كل من نيوزيلندا وكوريا الجنوبية، مع العلم أن النظام والتصفيات الحالية أتاحت بلوغ 7 منتخبات من القارة الآسيوية إلى النهائيات، باعتبار أن البلد المضيف يشارك مباشرة.

ووصل لبنان إلى نهائيات مونديال السلة في 2002 و2006 و2010.

حدث أمني في الجبل يعطل الحكومة

نجا وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب يوم 30 يونيو/حزيران الماضي من حادث إطلاق نار على موكبه، قُتل على إثره اثنان من مرافقيه، في جبل لبنان.

ووجهت يومها التهم إلى الحزب الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط كون المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تخضع لنفوذه.

وأدت تلك الحادثة إلى توقف اجتماعات الحكومة لأكثر من ستة أسابيع، في ظل إصرار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، الذي يتبع له الغريب، على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية في لبنان. لكن الحزب الاشتراكي رفض الأمر.

وانتهت القضية بلقاء بين جنبلاط وارسلان، وإحالة الملف إلى المحكمة العسكرية.

منع فرقة "مشروع ليلى"

مصدر الصورة EPA Image caption تثير أغاني فرقة مشروع ليلى جدلا

مُنعت فرقة "مشروع ليلى" من إحياء حفل ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية يوم 9 أغسطس/آب بعد تهديدات صريحة بالقتل بسبب اتهام الفرقة بالإساءة إلى الرموز الدينية وترويجها للمثلية.

وأعلنت لجنة المهرجانات عن إلغاء الحفل لـ"منع إراقة الدماء وحفاظاً على الأمن والاستقرار".

وكتبت الفرقة على حسابها في فيسبوك أنها فوجئت بعد دعوة مهرجانات بيبلوس الدولية "بحملة مفبركة أقل ما يقال فيها إنها تضرب حرية التعبير وتلامس محظور التكفير من دون ان تمت الى الحقيقة بصلة".

"لبنان يحترق"

مصدر الصورة مديرية الدفاع المدني في لبنان Image caption اندلعت حرائق واسعة في الغابات

استيقظ اللبنانيون يوم 15 أكتوبر/تشرين أول على وقع حرائق واسعة اجتاحت الغابات في مناطق متعددة أبرزها بلدتا المشرف والدامور في جبل لبنان، بالتوازي مع ارتفاع في درجات الحرارة والرياح الشديدة.

وفوجئ مراقبون بانتشار الحرائق، في حين نزح سكان من بيوتهم التي حاصرتها النيران. وقدّر عدد الحرائق بأكثر من مئة، وأودت بحياة أحد المواطنين خلال مشاركته في إخمادها.

وأرسلت قبرص والأردن واليونان طوافات للمساعدة مكافحة الحرائق.

"انتفاضة شعبية"

مصدر الصورة EPA Image caption من أهم الأحداث اندلاع الاحتجاجات السياسية

فجّر قرار وزير الاتصالات السابق محمد شقير فرض ضريبة على اتصالات "واتساب" احتجاجات واسعة، إذ نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في العاصمة بيروت ومدن رئيسية في البلاد.

وكان القرار نقطة تحول أدت إلى انتفاضة شعبية ضد النخبة السياسية الحاكمة مع المطالبة بمحاسبة الفاسدين واستعادة ما سمته "الأموال المنهوبة".

وبعد فشل الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري في تهدئة الاحتجاجات، استقال رئيس الوزراء من منصبه يوم 29 أكتوبر/تشرين أول.

عيد الميلاد في لبنان: الأزمة الاقتصادية تحبط الكثير من سكان بيروت ليلة الكريسماس

وعجزت القوى السياسية عن التوافق على تسمية رئيس جديد للحكومة لأكثر من شهرين، قبل أن تستقر على حسان دياب الذي كلف بتأليف مجلس للوزراء يوم 20 ديسمبر/كانون أول.

وترافقت الاحتجاجات مع تدهور غير مسبوق في سعر صرف العملة، وتزايد التوقعات بانهيار اقتصادي وشيك.

مصدر الصورة Getty Images Image caption واجه حسان دياب مصاعب في محاولته تشكيل الحكومة

أول بطولة قارية

تمكن فريق العهد من حصد لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليصبح أول فريق لبناني يحقق لقباً قارياً.

وأحرز العهد اللقب بفوزه بالنهائي على فريق "25 أبريل" الكوري الشمالي بهدف نظيف.

والعهد هو ثالث فريق لبناني يبلغ النهائي بعد النجمة (2005) والصفاء (2008).