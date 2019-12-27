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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوزه في الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب الليكود اليميني ليقوده في الانتخابات العامة المقبلة في مارس / اذار المقبل.

وقال المتحدث باسم حزب الليكود إن نتائج فرز الأصوات في 84 مركزا للاقتراع أكدت "فوز بنيامين نتنياهو بنحو 71.5 في المئة من الأصوات مقابل غريمه جدعون سعار الذي كان ينافسه على زعامة الحزب وحقق 28.5 في المئة من الأصوات".

وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر "انتصار كبير.. شكرا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم".

وأضاف نتنياهو "بمساعدة الله ومساعدتكم، سأقود الليكود إلى فوز كبير في الانتخابات المقبلة وسأستمر في قيادة دولة إسرائيل لتحقيق إنجازات غير مسبوقة".

من جانبه هنأ جدعون سعار منافسه نتنياهو في تغريدة قائلا "أهنئ رئيس الوزراء بالفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب. سنقف أنا وزملائي في الحزب خلفه في الحملة الانتخابية لخوض الانتخابات العامة وتحقيق فوز".

ويأتي فوز نتنياهو في تحدي زعامته للحزب في وقت يواجه الزعيم المخضرم صعوبات كثيرة. فهو مقبل على محاكمة بتهم الرشوة والفساد، كما يقف على أعتاب ثالث انتخابات عامة في عام واحد بعد نتائج غير حاسمة في المرتين السابقتين.

وكان نتنياهو قد وجه رسالة على فيسبوك إلى أعضاء الحزب للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بعدما أظهرت استطلاعات الرأي انخفاض نسبة المشاركة.

ويحق لنحو 116 ألف عضو التصويت في الانتخابات علما بأن نسبة المشاركة بلغت نحو 49 في المئة ممن يحق لهم التصويت بحسب المتحدث باسم الليكود.