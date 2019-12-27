مصدر الصورة YOUTUBE Image caption يتابع عشرات الآلاف بانتظام فيديوهات سكاكي

صدر في المغرب حكم قضائي بسجن مدون شهير بموقع يوتيوب 4 سنوات وتغريمه نحو 4000 دولار بعد إدانته بتهمة إهانة الملك.

واعتقل المدون محمد سكاكي بداية الشهر الجاري بعد انتقاده خطابات الملك محمد السادس ووصفه المغاربة بأنهم "حمير".

وينوي سكاكي الطعن في الحُكم.

وفي قضية أخرى، اعتقل صحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان، يُدعى عمر راضي، لاتهامه بإهانة أحد القضاة في أبريل/ نيسان عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ومن المقرر أن يظل راضي قيد الاحتجاز حتى 2 يناير/ كانون الثاني.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تنازل الملك محمد السادس عن بعض سلطاته للحكومة في عام 2011

وأبدى نشطاء حقوقيون قلقهم من أن الحريات في المغرب تواجه تضييقا متزايدا.

وكان الملك محمد السادس قد تنازل عن بعض السلطات لحكومة منتخبة بعد الاحتجاجات التي شهدتها دول عربية في عام 2011 - في ما أصبح يُعرف بـ"الربيع العربي" - لكن محللين يقولون إن القول الفصل في أهم قضايا البلاد ما زال يرجع إلى الملك.

يذكر أن عشرات الآلاف يشاهدون بانتظام فيديوهات سكاكي، المعروف كذلك باسم "مول الكاسكيطة".

وقد صدر الحكم بسجنه وتغريمه من محكمة في مدينة سطات، بغرب المغرب.

وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة في المغرب قرارا بسجن مغني الراب، غناوي، لمدة سنة بعد مشادة مع أفراد بالشرطة، لكن معجبيه يعتقدون أنه سجن بسبب أغنية له تنتقد الملكية.