محكمة سعودية تقضي بإعدام يمني أدين بالهجوم على فرقة إسبانية خلال عرض في الرياض

مصدر الصورة Getty Images Image caption حفل موسيقي في منطقة بنبان على أطراف مدينة الرياض 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019

قضت محكمة سعودية بإعدام رجل يمني بتهمة طعن أعضاء في فرقة استعراضية خلال تقديمهم لعرض في مدينة الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسب وسائل إعلام سعودية.

كما أصدرت حكما على رجل آخر اتهم بضلوعه في الهجوم نفسه، الذي أصيب فيه أربعة أشخاص، بالسجن 12 عاما و6 أشهر.

ووقع الهجوم في حديقة الملك عبد الله، وهي إحدى الأماكن التي تستضيف مهرجانا ترفيهيا يأتي في إطار مساعي الحكومة لتحقيق ما تسميه انفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصاده بغية التوقف عن الاعتماد الكلي على عائدات النفط.

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وقالت السلطات إن تنظيم القاعدة وراء هذا الهجوم الذي يعد الأول من نوعه منذ أن بدأت المملكة تخفيف القيود على قطاع الترفيه.

ويمكن للمتهمين استئناف الحكمين.

مصدر الصورة Getty Images Image caption السعودية افتتحت منتجعا ترفيهيا كبيرا في القدية بالرياض في إطار مساعيها للانفتاح وتنويع الاقتصاد

وقالت القناة الإخبارية السعودية "المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض، كما تصدر حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي 12 عاما وستة أشهر".

وكانت السلطات الإسبانية قد ذكرت أن أربعة من مواطنيها أصيبوا بهجوم بالسكين وقع في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض.

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وأظهر تسجيل مصور المهاجم، الذي ذكرت السلطات أنه يبلغ من العمر 33 عاما، وهو يعتلي خشبة المسرح ويحاول طعن الممثلين قبل أن يتدخل عناصر الأمن لتوقيفه.

وأوردت قناة الإخبارية السعودية هذا الشهر أن المهاجم اليمني "تلقى أوامره من قيادي في تنظيم القاعدة في اليمن"، الفرع الذي تعتبره واشنطن أحد أخطر المجموعات التابعة للقاعدة في العالم.