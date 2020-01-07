كيف انتهت معركة "اليوم الواحد" بين الولايات المتحدة وإيران؟

مصدر الصورة Langevin Jacques Image caption شاركت الحاملة في المعركة ضد القوات الايرانية

خلال العام الأخير من الحرب العراقية-الإيرانية ما بين عامي 1980 و1988، شهد الخليج مواجهة عسكرية كبيرة بين القوات الإيرانية والبحرية الأمريكية، انتهت بتدمير نصف القوات البحرية الإيرانية والعديد من المنشآت النفطية الإيرانية.

بدأت المواجهة في أعقاب إصابة لغم بحري فرقاطة أمريكية بأضرار بالغة في مياه الخليج. فأمر الرئيس الأمريكي آنذاك، رونالد ريغان، البحرية الأمريكية في 17 أبريل/نيسان عام 1988 بتدمير منصتين بحريتين إيرانيتين كانت تنطلق منهما الزواق الإيرانية التي كانت تقوم بعمليات زرع الألغام في مياه الخليج، لإعاقة حركة ناقلات النفط في الخليج واستفزاز القوات الأمريكية هناك.

إنذار

وكان الرد الأمريكي "مدروساً" بهدف إيصال رسالة إلى الجانب الإيراني مفادها: "أن أي سلوك متهور سيكون له ثمن. ولردعها عن شن مزيد من الاعتداءات وليس لاستفزازها" حسب قول ريغان.

وقد بدأت نذر المواجهة بين الطرفين منذ آواسط عام 1987، بعد نشر البحرية الأمريكية قواتها في الخليج لمرافقة ناقلات النفط الكويتية، التي هددت إيران بإغراقها بعد تصاعد حرب الناقلات بين العراق وإيران.

أدت الاشتباكات إلى اندلاع النيران في فرقاطة إيرانية، وإلحاق أضرار بالغة بأخرى، وإغراق قارب دورية. كما تم تدمير ثلاثة زوارق دورية سريعة كان يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في شن هجمات صاروخية على السفن التجارية والمنشآت النفطية في الخليج.

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وقد زادت احتمالات المواجهة بين الطرفين بعد شن البحرية الإيرانية المزيد من الهجمات على سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج. فقد تعرضت سفينة الإمداد الأمريكية "ويللي تايد" لهجوم إيراني، وألحقت بها أضرارا كبيرة، ما اضطرها إلى العودة إلى مرفأ دبي.

كما أطلقت زوارق حربية إيرانية سريعة النار على ناقلة النفظ البانامية "سكاي باي" بالقرب من حقل مبارك النفطي القريب من إمارة الشارقة. وتعرضت ناقلة نفط بريطانية لهجوم إيراني واندلعت النيران فيها.

مصدر الصورة AFP Image caption تعرضت العديد من ناقلات النفط للهجوم خلال الحرب العراقية الايرانية

قوة غير متكافئة

وتعرضت منصة بحرية في حقل مبارك النفطي لهجوم من قبل ثلاثة زوارق إيرانية سريعة. وأدى هجوم إيراني آخر بواسطة هذه الزوارق إلى اندلاع حريق في منشآت نفطية بحرية إماراتية.

وقامت الطائرات التي انطلقت من حاملة الطائرات الأمريكية "إنتربرايز" في شمالي بحر العرب بتدمير زورق إيراني سريع، وإلحاق أضرار بالغة بزورقين آخرين.

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وعندما قامت الفرقاطة الإيرانية "ساهند" بإطلاق النار على طائرات أمريكية، ردت الأخيرة بقصف الفرقاطة بالصواريخ والقنابل الموجهة بالليزر، فاندلعت فيها النيران ولحقت بها أضرار واسعة.

كما أطلقت الفرقاطة الإيرانية "سابالان" النيران على الطائرات الأمريكية، فهاجمتها البوارج والطائرات الأمريكية بالصواريخ والقنابل الموجهة بأشعة الليزر، فأصابتها مباشرة وألحقت بها أضرارا واسعة.

مصدر الصورة ATTA KENARE Image caption نصف القوة البحرية الايرانية تعرض للتدمير عام 1988 خلال المواجهة

كذلك دمرت البحرية الأمريكية سفينة الصواريخ الإيرانية جوشان لدى محاولتها الاقتراب من السفن الحربية الأمريكية.

استمرت المواجهة بين الطرفين، التي اشتركت فيها قواتهما البحرية والجوية، يوماً واحداً فقط. وبسبب افتقار إيران إلى الطيران الحربي، لم تتعرض القطع البحرية الأمريكية لأي خسائر، ولم تعلن إيران عن عدد القتلى في صفوف جنودها. لكن المصادر الأمريكية قالت إن عددا كبيرا من الجنود الإيرانيين سقطوا في المعارك.

وأعلنت القوات الأمريكية عن فقدان الاتصال بطائرة عمودية على متنها طيار وملاح. وقالت إيران إن قواتها البحرية أسقطت طائرة عمودية أمريكية.

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وتزامنت المواجهة الإيرانية-الأمريكية مع استعار المعارك بين القوات العراقية والإيرانية، إذ أعلن العراق عن استعادة جزيرة الفاو التي احتلتها إيران قبل عامين ونصبت عليها صواريخ "سيلك وورم" الصينية المضادة للسفن، بحيث باتت مصدر خطر على السفن التجارية وناقلات النفط التي تبحر من وإلى الموانئ الكويتية.

وقالت إيران وقتها إنها استولت على هذه الصواريخ لدى سيطرتها على الفاو.

وقامت القوات الأمريكية في شهر أكتوبر/تشرين الأول 1987 بتدمير منصتين بحريتين إيرانيتين في مياه الخليج يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني، رداً على هجوم صاروخي إيراني انطلق من جزيرة الفاو، واستهدف ناقلة نفط كويتية تحمل العلم الأمريكي، من بين 11 ناقلة كويتية ترفع هذا العلم، بهدف ضمان حمايتهما من الهجمات الإيرانية.

وأصاب الصاروخ الإيراني قمرة القيادة في الناقلة، وأصيب 18 شخصاً من أفراد طاقم الناقلة.