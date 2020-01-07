دول أوروبية تدين تدخل تركيا في ليبيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption بوريل في بيان مشترك مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا

أدان وزراء خارجية دول أوروبية كبرى ما وصفوه بالتدخل التركي في ليبيا بعد إعلان أنقرة إرسال قوات لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وعقب اجتماع طارئ في بروكسل مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، قال جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الإجراء التركي أدى إلى تعقيد الوضع في ليبيا.

وأضاف بوريل في بيان مشترك مع وزراء الخارجية "التدخل الخارجي المستمر يؤجج الأزمة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن قبل بضعة أيام أن وحدات من القوات التركية بدأت في التحرك إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. بعد أن وافق البرلمان التركي بأغلبية على مذكرة تفويض للحكومة لإرسال قوات إلى ليبيا.

من جهتها أعلنت الأحد، قوات شرق ليبيا التي يقودها القائد العسكري خليفة حفتر، والمدعومة من الإمارات والسعودية ومصر، سيطرتها على مدينة سرت الاستراتيجية شمالي البلاد. الواقعة قرب منطقة الهلال النفطي الغنية بالموارد الطبيعية.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وسياسية، منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011.

ويوجد حاليا حكومتان متنافستان فى البلاد، واحدة في طرابلس برئاسة السراج، والأخرى موالية لحفتر في مدينة طبرق شرقي البلاد