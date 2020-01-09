مصدر الصورة Getty Images Image caption الإيرانيون طالبوا بالانتقام لمقتل سليماني في غارة أمريكية

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الأمريكيين أصبحوا الآن أكثر أمنا بعد مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

وأضاف بنس في لقاء مع شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران "طلبت من مليشيات موالية لها عدم مهاجمة أهداف أمريكية ومدنيين".

وقال: "نتمنى أن تجد تلك الرسالة صدى".

وسقط صاروخان، على الأقل، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية، بغداد، حيث توجد السفارة الأمريكية.

وتقول قوات الأمن العراقية إن الصواريخ تسببت في نشوب حريق. لكن مراسل بي بي سي في العراق أكد أن الصاروخين لم يصيبا السفارة الأمريكية.

وشنت إيران في الساعات الأولى من صباح الأربعاء هجمات صاروخية استهدفت قاعدتين توجد بهما قوات أمريكية في العراق، لكن لم ترد أي تقارير حول سقوط ضحايا.

وأكد قائد الجيش الأمريكي أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت إيران ستشن هجمات إضافية على المصالح الأمريكية.

وقال رئيس الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن الهجمات التي نفذتها إيران بالصواريخ الباليستية كانت تهدف إلى قتل أفراد أمريكيين وتدمير معدات في العراق.

لكنه أضاف أن محللي الاستخبارات ما زالوا يعملون على تحديد المدى الذي ستصل إليه نوايا إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه تعليقا على الهجوم الإيراني "يبدو أن طهران تراجعت".

وكان ترامب قد هدد بعمل عسكري ضد إيران إذا استهدفت قواعد أو عسكريين أمريكيين.