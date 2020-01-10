ترامب: قاسم سليماني كان يخطط لهجمات على سفاراتنا

مصدر الصورة Getty Images Image caption سليماني قتل بغارة أمريكية عقب وصوله إلى بغداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني "لأنهم كانوا يتطلعون إلى تفجير سفارتنا".

وأضاف ترامب: "سليماني كان يخطط لشن هجمات جديدة، وكان يفكر بجدية في سفاراتنا، ليس فقط السفارة في بغداد، لكننا أوقفناه وأوقفناه سريعا".

كما أشار ترامب إلى سبب آخر، وهو هجوم في ديسمبر/كانون الأول نفذته جماعة مسلحة موالية لإيران على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق، هو ما أسفر عن مقتل أمريكي.

وقال: "بناء على أمري قضى الجيش الأمريكي على قاسم سليماني وأنهى التخريب الذي تسبب فيه ليس فقط في هذا الجزء من العالم، لكن في أجزاء أوسع من العالم. لقد انتهى".

وقتل سليماني في الثالث من يناير/كانون الثاني بعد وصوله إلى بغداد بغارة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار، وهو ما مثل تصعيدا كبيرا في التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الأمريكية تعتبر سليماني "إرهابيا"، وحملته مسؤولية قتل المئات من الجنود الأمريكيين والتخطيط لهجمات "وشيكة". لكن الولايات المتحدة لم تقدم دليلا على ذلك.

وانتقاما لمقتل سليماني، شنت طهران هجمات صاروخية على قواعد عسكرية توجد بها قوات أمريكية في العراق.