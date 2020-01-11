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أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية سلطانا جديدا لعمان خلفا للسلطان الراحل، قابوس بن سعيد، الذي توفي عن 79 عاما في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وهيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل وأحد الأعضاء البارزين في العائلة الحاكمة.

وجاء تنصيب السلطان الجديد هيثم بن طارق في انتقال سلس للسلطة بعد الكشف عن أن السلطان قابوس قد أوصى بأن تكون خلافته له .

ولد السلطان هيثم عام 1954 في مسقط، عاصمة عمان. وتخرج من جامعة أكسفورد البريطانية عام 1979.

وتقلد مناصب عدة في الدولة العمانية، كان آخرها منصب وزير التراث والثقافة منذ عام 2002 وحتى تنصيبه سلطانا.

ومن المناصب الأخرى التي شغلها في التسعينيات منصب الأمين العام لوزارة الخارجية ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، كما عمل مبعوثا خاصا للسلطان قابوس.

ورأس لجنة الرؤى المستقبلية التي أشرفت على التخطيط لمستقبل عمان حتى عام 2040.

عرف بحبه للرياضة وكرة القدم وتولى رئاسة اتحاد كرة القدم العماني للفترة من 1983 إلى 1986.

وصية

مصدر الصورة Reuters Image caption حضر السلطان الجديد مراسم تشييع جنازة السلطان قابوس

وكان مجلس الدفاع الأعلى في السلطنة دعا مجلس الأسرة الملكية للانعقاد لتحديد خليفة السلطان قابوس.

ووفقاً للنظام الأساسي للسلطنة، والذي يعادل الدستور، يتولى مجلس الأسرة الملكية، الذي يضم حوالي 50 عضواً من ذكور العائلة، اختيار سلطان جديد في غضون ثلاثة أيام من فراغ العرش.

وقال المجلس في بيان إنه "استنادا لما نصت عليه المادة 6 من النظام الأساسي للدولة (...) فقد انعقد مجلس الدفاع برئاسة معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبحضور جميع أعضائه".

وأضاف أنه " قرر عرفانًا وامتنانًا وتقديرًا للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله، وبقناعة راسخة، تثبيت من أوصى به جلالة السلطان في وصيته".

وحضر السلطان الجديد مراسم تشييع جنازة السلطان قابوس، الذي توفي عن 79 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ويعد قابوس الذي حكم سلطنة عمان منذ عام 1970 إثر انقلاب على والده السلطان السابق سعيد بن تيمور، من أطول الحكام العرب بقاءً في السلطة في العصر الحديث.

وبات السلطان هيثم السلطان التاسع من أسرة آل بوسعيد التي أسسها الإمام أحمد بن سعيد عام 1741 مؤسس الدول البو سعيدية، وتعد من أقدم الأسر الحاكمة في العالم العربي.