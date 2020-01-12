مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى وساطة رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، لحل نزاع بلاده مع مصر بشأن مشروع سد النهضة.

تأتي الخطوة في أعقاب فشل اجتماعات اقترحتها واشنطن بين أطراف الأزمة، مصر وإثيوبيا والسودان، في التوصل إلى توافق بشأن القضايا الخلافية.

وقال أحمد عقب محادثات بين الجانبين في بريتوريا إنه طلب من رامافوسا التفاوض بين إثيوبيا ومصر والسودان في هذا الشأن.

وأضاف: "أنا متأكد من أنه سيلعب دورا مهما في توصلنا إلى حل مربح للجانبين."

وكانت القاهرة وأديس ابابا قد تبادلتا اتهامات بالمسؤولية عن إخفاق الاجتماعات التي استمرت ثلاثة شهور وحضرها ممثلون عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي أطراف الأزمة في واشنطن في اجتماع متابعة أخير يومي الأثنين والثلاثاء.

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ويتولي رامافوسا الرئاسة الدورية للإتحاد الأفريقي هذا الشهر خلفا لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي رامافوسا بأنه صديق لبلاده ومصر، وأنه يتمتع بالقدرة على إجراء نقاش مع البلدين من واقع رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وينص اتفاق للمبادئ أبرمته مصر وإثيوبيا والسودان في عام 2015 على أمكانية لجوء الأطراف "مجتمعين" لوساطة طرف رابع في حالة الإخفاق في التوصل إلى حل لأي خلاف.