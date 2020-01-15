تردد جديد لبي بي سي عربي على قمر "ياه سات"

سيقوم القمر الصناعي" ياه سات" ببعض التغييرات في حزمة الشرق (11.996 جيجاهرتز) وهو ما سيغير استقبال بث محطة بي بي سي عربي (التلفزيون والإذاعة) فضلا عن إذاعة بي بي سي الأفغانية والفارسية.

وسيطال التغيير خاصية تصحيح الخطأ المعروفة بـ FEC على قمر ياه سات 5/6 إلى 7/8 وذلك بداية من يوم 23 يناير/كانون الثاني بين الساعة الواحدة والثانية بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.

راديو بي بي سي نيوز عربي يعاود البث من الخرطوم

ومن المتوقع حدوث انقطاعين قصيرين، ولا يُستبعد احتمال حدوث مزيد من الانقطاع.

وأشارت إدارة قمر "الياه سات" إلى أن غالبية أجهزة الاستقبال تحتوي على خاصية تصحيح الخطأ بشكل أوتوماتيكي، غير أن بعض المشاهدين قد يضطُرون لإعادة ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم بعد هذا التغيير.