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قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها صنفت منظمة حزب الله بجميع أجنحتها جماعة إرهابية، بناء على قواعد تمويل الإرهاب والإرهاب، وقررت تجميد أرصدتها بدءا من الخميس.

وكانت الحكومة البريطانية في السابق، بناء على قواعدها، تدرج الجناح العسكري فقط لحزب الله، تحت هذا التصنيف وتخضع أرصدته للتجميد.

وتصنف الولايات المتحدة منذ فترة حزب الله منظمة إرهابية.

وقد أسس الحزب، وهو جماعة مسلحة، في عام 1982 على يد الحرس الثوري الإيراني، وهو جزء مهم في التحالف الذي تقوده إيران في المنطقة، ويعرف باسم "محور المقاومة".