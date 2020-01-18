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أفادت الأنباء الواردة من اليمن بمقتل 60 على الأقل من العسكريين التابعين للحكومة المعترف بها دوليا في قصف صاورخي استهدف معسكر تدريب بمدينة مأرب.

وأفاد التلفزيون الرسمي السعودي بأن الهجوم نفذه الحوثيون المدعومون من إيران.

ولم يعلن الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، مسؤوليتهم عن القصف.

وتوجد مأرب بوسط اليمن، وهي خاضعة لسيطرة قوات حكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، الذي تقود السعودية دعما له تحالفا عسكريا يقاتل الحوثيين.

وتسبب القتال الدائر في اليمن في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج حوالي أربعة أخماس السكان (24 مليون شخص) إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن خلفت أكثر من 7000 قتيل معظمهم من المدنيين، لكن مراقبين يعتقدون أن عدد القتلى يتجاوز ذلك بكثير. ويقدر موقع بيانات الأحداث والمنازعات (ACLED) - ومقره الولايات المتحدة - أن أكثر من 90 ألف مدني ومسلح قتلوا خلال الحرب في اليمن.