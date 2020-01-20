تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة في تونس

مصدر الصورة Getty Images Image caption إلياس الفخفاخ شغل من قبل منصب وزير المالية

كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، الوزير السابق، إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة جديدة.

وكان الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، قد أخفق في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري في نيل ثقة البرلمان.

وأمام الفخفاخ 30 يوما ليشكل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب.

وعمل الفخفاخ (47 عاما)، وهو مهندس متخرج في جامعة ليون الفرنسية، في شركة توتال للمحروقات في تونس وبولندا.

وتقلد حقيبتي السياحة والمالية، في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.

وينتمي الفخفاخ لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب غير ممثل في البرلمان. وخاض انتخابات الرئاسة، العام الماضي، لكنه لم يحصل على أكثر من 11 ألف صوت من أصل نحو 3.4 ملايين ناخب.