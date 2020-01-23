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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دول العالم إلى الاتحاد من أجل مواجهة إيران.

وفي فعالية بمناسبة الذكرى 75 لتحرير أسرى معسكر أوشفيتز النازي، قال نتنياهو "لا زلنا لم نصل إلى موقف موحد ضد النظام الأكثر معادة للسامية على وجه الأرض".

والعشرات من قادة الدول الفعالية التي أُقيمت في مركز ياد فاشيم المُكرّس لذكرى 6 ملايين يهودي قتلوا على يد النازيين وحلفائهم في الحرب العالمية الثانية.

وقد قتل نحو مليون يهودي بالغاز أو التجويع أو جراء العمل الشاق أو في تجارب طبية في أوشفيتز، الذي كان قائما في بولندا أثناء احتلال ألمانيا النازية لها.

كما قتل في المعسكر عشرات الآلاف من جنسيات شتى، بينهم سجناء سياسيون وآخرون من مثليي الجنس.