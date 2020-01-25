مصدر الصورة Getty Images Image caption إيران تعدم سنويا أطنانا من المخدرات المضبوطة

تقول إيران إنها نفذت حكم الإعدام في رئيس منظمة دولية لتهريب المخدرات، كان يعرف بـ"تمساح الخليج".

وقال علي صالحي، رئيس النيابة في إقليم هورمزغان، إن شريكا آخر لرئيس المنظمة أعدم شنقا.

ولم تصرح السلطات الإيرانية بتوقيت تنفيذ الإعدام في الرجلين، اللذين أشير إليهما بالأحرف الأولى فقط.

وأضاف صالحي أن المنظمة، التي يشير إلى أن إيران فككتها، كانت من أكبر مهربي المخدرات في إيران وفي المنطقة.

وتقول النيابة إن رئيس المنظمة كان يعمل تحت أسماء مستعارة كثيرة، وإن العملية الاستخبارية للقبض عليه ظلت تجري في سرية على مدى سنوات.

مصدر الصورة EPA Image caption يهرب معظم المخدرات في إيران من أفغانستان

ويشار إلى الرجل بحرفي إيه زيد - AZ، ويقال إنه تمكن من غسل معظم الأموال التي تقاضاها من المخدرات عن طريق شراء عقارات إيرانية.

وتعد إيران من بين الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، وأغلبية من تنفذ فيهم تلك الأحكام هم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بتهريب المخدرات.

وقد تبنت طهران أقسى التدابير من أجل مكافحة تدفق المخدرات الضخم إليها، والذي يأتي معظمه من أفغانستان.

وعدلت البلاد قبل عامين القانون المعمول به من أجل رفع الحظر على عقوبة الإعدام في جرائم تهريب المخدرات.