مصدر الصورة The Egyptian Presidency Image caption السيسي تلقى الوسام الألماني لجهوده الثقافية في مصر

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جائزة ثقافية ألمانية رغم انتقادات منظمة العفو الدولية التي وصفت الخطوة بأنها "تشجيع لمن يقمع النقد بالقوة".

وحصل السيسي على وسام "القديس جورج" من مهرجان أوبرا دريسدن "زيمبر أوبرنبال" Semperopernball في ألمانيا.

وذكرت تدوينة على موقع منظمة العفو بولاية "ساكسونيا" الألمانية أن السيسي "مسؤول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات ويدوس على حقوق الإنسان بالإقدام"، حسبما ذكر موقع دويتش فيله الألماني نقلا عن التدوينة المكتوبة بالألمانية.

وتساءلت منظمة العفو في تدوينتها حول سبب منح هذه الجائزة الدولية الرفيعة للسيسي وقالت "نحن لا نتفهم إطلاقا قراركم هذا".

كما انتقد ستيفان كون عضو البرلمان الألماني عن مدينة "دريسدن" منح السيسي الجائزة قائلا في تغريدة "بعد أن حصل أحد أفراد العائلة السعودية المالكة وبوتين. جاء الآن دور السيسي لينال جائزة مهرجان زيمبر أوبر. إنه ضرب من السذاجة وضعف البصيرة. أنا مصدوم".

ودافع الاتحاد المنظم لمهرجان أوبرا دريسدن عن قرار منح الجائزة قائلا إن قرار منح الوسام إلى الرئيس المصري جاء "تقديرا لدوره كرجل دولة وحامل للامل في قارة أفريقيا".

وأوضح يواخيم فراي، مدير مؤسسة أوبرا دريسدن أن "وسام القديس جورج ليس تكريماً سياسياً بحتاً، لأن الجهة المانحة للجائزة هي جهة ثقافية حيث لا يتعلق الأمر بالظروف السياسية ولكنة يتعلق بنشاط البلاد الثقافي حيث سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير منتصف العام الجاري ويعتبر المتحف الأضخم من نوعه المخصص لحضارة إنسانية واحدة".

مصدر الصورة wikipedia Image caption بوتين وملك السويد وغيرهم من قادة العالم حصلوا على الوسام الألماني من قبل

وأشار فراي أيضا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها شرق القاهرة ستشهد أيضا افتتاح دار أوبرا جديدة بنهاية العام الجاري.

وقال السفير خالد جلال سفير مصر فى ألمانيا إن" منح السيسي وسام القديس جورج جاء لجهوده فى صنع السلام بإفريقيا وبصفته رئيسا حاليا للاتحاد الأفريقي".

ووفقا للجمعية الألمانية المانحة للجائزة فإن وسام "القديس جورج" هو عبارة عن نسخة مقلدة من ميدالية ترجع إلى عصر "الباروك" مرسوم عليها صورة القديس جورج كبطل صارع التنين معلناً انتصارَ الخيرِ على الشر.

وتوجد القلادة الأصلية في متحف "القبو الأخضر" بمدينة دريسدن عاصمة ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حصل على هذا الوسام عام 2009، وكذلك نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس عام 2017 ، كما حصلت ملكة السويد على هذا الوسام الدولي الرفيع.