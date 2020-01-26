إسرائيل ستسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية "في حالات خاصة"

مصدر الصورة Reuters

أعلنت إسرائيل أنها ستسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأهداف محددة، في خطوة تعزز مظاهر التقارب بين الدولتين.

وسوف تسمح إسرائيل لمواطنيها الراغبين بالحج أو السفر إلى السعودية "لأهداف تجارية كالاستثمار واللقاءات التجارية لمدة أقصاها تسعة أيام"، حسب ما صرح به وزير الداخلية الإسرائيلي أريه ديري.

ولم تتخذ السعودية خطوة مماثلة حتى الآن.

ولا يقيم البلدان علاقات دبلوماسية، لكن خوفهما المشترك من إيران قرب بينهما في السنوات الأخيرة.

وحصلت اتصالات سرية بين الطرفين لبحث كيفية مواجهة النفوذ الإيراني.

السعودية سعاد الشمري: "الكثير من الخليجيين يحلمون بزيارة إسرائيل"

ولم يعلق الجانب السعودي على الإجراء الإسرائيلي حتى الآن.

وتحاول السعودية اتخاذ خطوات أكثر انفتاحا بإتاحة التاشيرات السياحية للأجانب، لكن المواطنين الإسرائيليين لا ينتفعون حتى الآن من هذا الانفتاح.

وقد يكون السماح لمن يحملون الجنسية الإسرائيلية من غير العرب بزيارة السعودية سابقا لأوانه.