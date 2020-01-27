صواريخ تصيب السفارة الأمريكية في بغداد

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ضربت 3 صواريخ على الأقل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد مساء الأحد.

وأصاب صاروخ قاعة الطعام بينما سقط الآخران في منطقة قريبة، حسبما قال مصدر لوكالة فرانس برس للأنباء.

وأُصيب 3 أشخاص على الأقل، حسبما أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر أمنية. وهذه أول مرة منذ سنوات يُصاب فيها موظفون بالسفارة في هجوم مماثل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، لكن الولايات المتحدة اتهمت في السابق فصائل مسلحة تدعمها إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المنشآت الدبلوماسية".

وفي الآونة الأخيرة، استهدفت هجمات السفارة وقاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، سُحب العراق إلى أحداث توتر تفاقم سريعا بين إيران والولايات المتحدة.

ومن أبرز هذه الأحداث، قيام الولايات المتحدة بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مُسيّرة في بغداد يوم 3 يناير/ كانون الثاني.