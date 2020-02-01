مصدر الصورة AFP Image caption توفيق علاوي تعهد بدعم المتظاهرين وحمايتهم وتنفيذ مطالبهم

كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، يوم السبت، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد شهور من الاحتجاجات والاضطرابات السياسية.

وجاءت تسمية علاوي بعد فشل الكتل السياسية في البرلمان في التوافق على مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء بعد استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويوم الخميس الماضي، منح صالح الكتل السياسية مهلة حتى يوم السبت 1 فبراير/ شباط، للتوافق على رئيس جديد للحكومة خلفا لعبد المهدي.

وتعهد صالح بأنه سيسمي منفردا رئيسا جديداً للوزراء إذا لم تقدم الكتل مرشحها.

وفور إعلان تكليفه، أعرب علاوي (65 عاما) عن تأييده للمظاهرات المناوئة للحكومة، التي تطالب بتغييرات واسعة النطاق للنظام السياسي في العراق.

وتعهد رئيس الحكومة المكلف بأنه سيتراجع فورا ويترك هذا التكليف "ويعود لصفوف الجماهير" إذا ما تعرض لأية ضغوط من الكتل السياسية لتشكيل الحكومة بشكل معين.

لكن محللين يرون أن بعض المتظاهرين ربما يرفضون تكليف علاوي باعتباره مرتبطا بالمؤسسة السياسية.

وأمام علاوي 30 يوما للتشاور مع الكتل السياسية لاختيار تشكيلة الحكومة الجديدة ثم التقدم لمجلس النواب لنيل الثقة.