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قتل أربعة جنود أتراك، وجرح تسعة آخرون في قصف شنته قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب في شمال غربي البلاد، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع التركية.

وأضافت الوزارة في بيان مكتوب أن القوات التركية ردت على الفور ودمرت أهدافا في منطقة إدلب، دون الخوض في تفاصيل كيفية رد الجيش التركي.

وقالت أنقرة إن حوالي 35 جنديا سوريا "قتلوا" عندما ردت القوات التركية على القصف بإطلاق النيران.

ولم يرد أي تعليق من جانب الحكومة السورية.

وقالت روسيا إن تركيا لم تنبهها مسبقا إلى عملياتها في منطقة إدلب، بحسب ما نقلته وكالة تاس عن وزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة أن الطائرات التركية لم تنتهك الحدود السورية، ولم يسجل أي هجوم للقوات التركية على القوات السورية.

وحققت قوات الحكومة السورية، مدعومة بالقوة الجوية الروسية، تقدما كبيرا في الآونة الأخيرة في إدلب، وتوعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة بأن تركيا قد تشن عملية عسكرية هناك إن لم يتوقف القتال.

وفر آلاف الأشخاص من الهجوم الذي تشنه القوات السورية على آخر معاقل المعارضة في إدلب. واتجه كثير من المدنيين صوب المناطق الحدودية مع تركيا.

مصدر الصورة EPA Image caption آلاف المدنيين توجهوا إلى مناطق الحدود مع تركيا

وتقول أنقرة إن قواتها في إدلب تحول دون وقوع اشتباكات.

وكانت تركيا وروسيا، وهي حليف رئيسي للرئيس بشار الأسد، قد وقعتا اتفاقا لتخفيف التوتر في إدلب في 2018، ولكنه ما زال ينتهك باعتياد.

وحذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الاثنين روسيا بـ"ألا تقف في طريقنا"، مشيرا إلى رد أنقرة على القصف المدفعي السوري.

وأضاف أن تركيا ستواصل الرد على الهجمات على قواتها في منطقة إدلب.

وقال أردوغان للصحفيين في اسطنبول "رددنا بالمثل على هذه الهجمات وسنواصل القيام بذلك، ... ومن يشككون في عزمنا سيدركون عما قريب أنهم ارتكبوا خطأ".