محاربة الجريمة في شوارع بغداد الأكثر خطورة

سنوات، شابت سمعة الشرطة العراقية مزاعم فساد حيث تشير بعض التقارير إلى أن ثلث الأسر العراقية تعتقد بأن الشرطة فاسدة.
ولكن الحكومة العراقية تبذل جهوداً كبيرة لاستعادة ثقة الشعب في قوات الشرطة.
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سنوات، شابت سمعة الشرطة العراقية مزاعم فساد حيث تشير بعض التقارير إلى أن ثلث الأسر العراقية تعتقد بأن الشرطة فاسدة.
ولكن الحكومة العراقية تبذل جهوداً كبيرة لاستعادة ثقة الشعب في قوات الشرطة.