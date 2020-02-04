محاربة الجريمة في شوارع بغداد الأكثر خطورة
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شرطي بغداد: محاربة الجريمة في شوارع المدينة الأكثر خطورة في العراق

  • 4 فبراير/ شباط 2020

سنوات، شابت سمعة الشرطة العراقية مزاعم فساد حيث تشير بعض التقارير إلى أن ثلث الأسر العراقية تعتقد بأن الشرطة فاسدة.

ولكن الحكومة العراقية تبذل جهوداً كبيرة لاستعادة ثقة الشعب في قوات الشرطة.