انهيار جبلي في تركيا يدفن عشرات من أفراد الإنقاذ

مصدر الصورة Reuters Image caption أفراد الإنقاذ يساعدون من حوصروا بعد الانهيار الثاني

قتل ثلاثة وثلاثون شخصا، وحوصر عشرات آخرون، بعد أن ضرب انهيار ثان منطقة جبلية في تركيا الأربعاء، بحسب ما يقوله مسؤولون.

وكان يوجد في المكان حوالي 300 من أفراد الإنقاذ، بالقرب من الحدود الشرقية مع إيران، كانوا يتعاملون مع انهيار سابق وقع الثلاثاء، وقتل بسببه خمسة أشخاص.

ويعتقد أن أكثر من 50 شخصا حوصروا في سياراتهم في المنطقة عقب وقوع الحادثة الأربعاء.

وتظهر الصور الواردة من المنطقة أناسا ينقلون على النقالات لإبعادهم عن المكان.

وبحدوث الانهيار الثاني الأربعاء يبلغ عدد ضحايا الحادثتين حتى الآن 38 شخصا.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن حاكم محافظة وان، محمد أمين بيلماز، قوله إن ضباط شرطة، وحراس أمن، وأحد أفراد الإطفاء، وعددا من المدنيين، كانوا من بين الضحايا.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية. وقالت وزارة الداخلية إن أفراد الإنقاذ انتشلوا 30 شخصا من بين الثلوج، حتى الآن، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.

وأفادت تقارير بأن عدد القتلى والمصابين قد يزداد.

وقد انضم بعض الجنود والمدنيين المحليين من منطقة "بهتشه سراي" إلى جهود الإنقاذ، بحسب ما ذكرته محطة إن تي في التلفزيونية.

ولا يزال هناك شخصان مفقودين، إلى جانب الخمسة الذين قتلوا بعد حدوث الانهيار الأول الثلاثاء، الذي دفنت تحته حافلة صغيرة، وسيارة أخرى، كانت تستخدم في إزالة الثلوج.

ونجا عامل بناء، حاصرته الثلوج الثلاثاء، وهو الذي نبه السلطات إلى الانهيار.