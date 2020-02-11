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المزيد حول هذه القصة
التغير المناخي: لماذا يجب أن نقلق منه كثيرا في بلداننا العربية؟
23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
17 امرأة من البلدان العربية في قائمة بي بي سي لأكثر النساء إلهاما
16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
اقتصاد
فنون
رياضة
مجلة
مرأة
فيديو
صحافة
صور
برامجنا
ترند
حوارات
ملفات