الحرب في سوريا: تركيا "تسقط" طائرة هليكوبتر سورية شمال غربي حلب

  • 14 فبراير/ شباط 2020
طائرة مروحية تابعة للنظام السوري

أسقطت القوات التركية طائرة هليكوبتر تابعة للجيش السوري في شمال غربي مدينة حلب، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، إن طاقم الطائرة قتل بعد سقوطها في أجواء منطقة قبتان الجبل.

وعثر على جثتين مشوهتين بشكل كبير يعتقد أنهما لطاقم الطائرة، وفق المرصد، ومقره بريطانيا.

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