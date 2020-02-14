الحرب في سوريا: تركيا "تسقط" طائرة هليكوبتر سورية شمال غربي حلب
- 14 فبراير/ شباط 2020
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast-51506632?at_custom3=BBC+Arabic&at_custom2=twitter&at_campaign=64&at_custom4=602B1A86-4F2F-11EA-AB14-0ED84744363C&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5Dحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
أسقطت القوات التركية طائرة هليكوبتر تابعة للجيش السوري في شمال غربي مدينة حلب، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد، إن طاقم الطائرة قتل بعد سقوطها في أجواء منطقة قبتان الجبل.
وعثر على جثتين مشوهتين بشكل كبير يعتقد أنهما لطاقم الطائرة، وفق المرصد، ومقره بريطانيا.