مصدر الصورة EPA Image caption يقول المقاتلون الحوثيون إنهم أسقطوا الطائرة الحربية

تحطمت طائرة حربية تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وأكد متحدث باسم التحالف، لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن طائرة مقاتلة سعودية من طراز تورنادو "سقطت" أثناء قيامها بمهمة دعم بالقرب من وحدات الجيش اليمني.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إسقاط الطائرة.

ويخوض التحالف الذي تقوده السعودية حربا ضد حركة أنصار الله الحوثية منذ عام 2015.

وقال الحوثيون إنهم اسقطوا الطائرة الحربية بصاروخ أرض جو مساء الجمعة. واتهموا التحالف بقتل 30 شخصا في غارات جوية "انتقامية" في الجوف يوم السبت.

ولم تقدم المملكة العربية السعودية تفاصيل عن أي إصابات جراء تحطم الطائرة، أو الأسباب وراء تحطمها.

مصدر الصورة Save The Children

ما خلفية الصراع؟

دخلت اليمن في حالة حرب منذ عام 2015، عندما أجبر الحوثيون الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.

وتشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الرئيس هادي، ونفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية وأحيانا على دولة الإمارات.

وتسبب القتال الدائر في اليمن في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الصراع الدائر في اليمن.