هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في بغداد

مصدر الصورة EPA Image caption القاعدة الأمريكية في بغداد تعرضت إلى سلسلة من الهجمات

أفادت تقارير بسقوط صواريخ على أهداف أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي أن قاعدة عسكرية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في بغداد تعرضت لهجمات صاورخية في الساعات الأولى من يوم الأحد.

وجاء في وكالة الأنباء الفرنسية أن صورايخ عديدة سقطت في محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أمريكي ودبلوماسي غربي قوله إن الهجوم أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في مجمع السفارة، دون أن توضح المصادر حجم الخسائر التي أحدثها الهجوم.

وتعرضت السفارة الأمريكية أو القاعدة العسكرية التي فيها أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي في بغداد إلى سلسلة من الهجمات منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات، ولكن واشنطن تتهم مليشيا الحشد الشعبي الموالية لإيران.

ففي ديسمبر / كانون الأول سقط صاروخ على القاعدة العسكرية وأدى إلى مقتل مقاول أمريكي، فردت الولايات المتحدة بضربات استهدفت الحشد الشعبي.

وبعدها بأيام قتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة بطائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد. وقتل رفقة سليماني نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتعهد قادة المليشيا بالانتقام لمقتل سليماني والمهندس، وطالبوا بخروج القوات الأمريكية من العراق.

وجاء هجوم صباح الأحد ساعات بعد إعلان فصيل في الحشد الشعبي يدعى "حركة النجباء" عن بدء "العد التنازلي" لطرد القوات الأمريكية من البلاد.

وكتب على موقع تويتر: "نحن أقرب مما تظنون".