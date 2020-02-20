مصدر الصورة Getty Images Image caption كُلف إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة جديدة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي

قدم رئيس وزراء تونس المكلف، إلياس الفخفاخ، قائمة بأسماء وزراء حكومته الجديدة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال الفخفاخ إن تشكيلة الحكومة الجديدة ضمت 32 عضوا، ما بين وزير ووزير دولة، وتكونت من "ائتلاف واسع يمثل معظم القوى السياسية في البلاد"، بهدف ضمان الاستقرار وإعادة الثقة للتونسيين.

وكان الرئيس التونسي قد هدد بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، إذا ما فشلت محاولات تشكيل الحكومة.

لكن حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان سوف يجنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وكُلف إلياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد فشل الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، في نيل ثقة البرلمان.

وكانت حركة النهضة قد فازت بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، لكنها لا تحوز الأغلبية التي تؤهلها لتشكيل الحكومة بمفردها.

وتحتاج الحكومة الجديدة إلى دعم 109 من أعضاء البرلمان المكون من 217 عضوا، كي تبدأ في ممارسة عملها.

ودعت حركة النهضة كتلتها البرلمانية لمنح الثقة لحكومة الفخفاخ المقترحة، تقديرا للظروف الإقليمية الخطيرة والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، كما ورد في بيان لمكتبها التنفيذي.

كما أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس نيتها منح الثقة للتشكيل المقترح، ما يعني سهولة حصوله على ثقة البرلمان بأغلبية مريحة.