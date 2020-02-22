مسؤولون سعوديون يطالبون بالقبض على مغنية بسبب أغنية في مكة

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طالب مسؤولون سعوديون باعتقال مغنية صورت ونشرت أغنية لها عن نساء مدينة مكة وصورتها في مقهى في المدينة المقدسة لدى المسلمين.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الغضب من الأغنية وانتقد بعضهم ما سموه "آثار عمل هيئة الترفيه، التي يقودها تركي آل الشيخ في سلخ المملكة من دينها وقيمها".

وكان حساب المغنية التي عرفت نفسها باسم أصايل سلاي قد نشر الأغنية على موقع يوتيوب الأسبوع الماضي ما أثار ضجة كبيرة.

انتقد بعض الناشطين "موقف السلطات المنافق" حيث أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن برنامج إصلاح اجتماعي في المملكة المحافظة لكنها شهدت في الوقت نفسه تزايدا في حملات القمع ضد المعارضين والناشطين.

وشارك المؤيدون للأغنية وسم "#بنت مكة تمثلني" للتضامن مع المغنية.

وكان أمير مكة خالد الفيصل قد أصدر قرارا الخميس باعتقال المسؤولين عن صناعة الأغنية، مؤكدا أنها إهانة لعادات وتقاليد المدينة.

وتم إلغاء حساب المغنية وسحب المقطع من على منصة يوتيوب.

وشارك الناشطون تدوينات عن الموضوع منها تدوينة تقول "تم اعتقال المغنية لأن أغنيتها لاتناسب السعودية القديمة ولا الجديدة".

وقال مدونون آخرون إن "المعايير المزدوجة للسلطات تطال الرجال والنساء على حد سواء".

واتهموا السلطات السعودية بالترويج لتبني نهج الانفتاح في الخارج بينما تشن حملات قمعية مستمرة في الداخل.

وتصدر وسم "#لستن_بنات_مكة"، قوائم الموضوعات الأكثر تداولا الأسبوع الماضي على تويتر، أكثر مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا في المملكة.

وعبر معظم المتفاعلين مع الوسم عن استيائهم من محتوى ومضمون الأغنية، واعتبروها شكلا من أشكال " الابتذال الفني والانحطاط اللغوي".