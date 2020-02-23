التحالف السعودي "يحبط هجوما" للحوثيين بقارب مفخخ في البحر الأحمر

مصدر الصورة Reuters Image caption ميناء الحديدة هو المدخل الرئيسي للمساعدات الأجنبية التي تصل إلى اليمن

أحبطت القوات البحرية التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن هجوما "إرهابيا وشيكا" للحوثيين كان يستهدف أحد مسارات الشحن الرئيسية في جنوب البحر الأحمر.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأحد، إن القوات البحرية للتحالف دمرت قاربا محملا بالمواد المتفجرة انطلق من الحديدة غربي اليمن.

وقال مالكي إن هذا الهجوم كان يشكل تهديدا للتجارة البحرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن استخدام ميناء الحديدة في تنفيذ عمليات عسكرية من قبل الحوثيين يُعد "انتهاكا صارخا" لاتفاق السلام الذي أُبرم برعاية الأمم المتحدة بخصوص الميناء المتنازع عليه.

وأوقفت السعودية عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب لأسبوع كامل في 2018 بعد هجوم الحوثيين على ناقلتي نفط كانتا تمران في المنطقة.

وبدأ تدخل التحالف السعودي، المدعوم من قوى الغرب، في اليمن في محاولة لمساعدة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على استعادة السلطة والسيطرة على العاصمة صنعاء التي اجتاحتها قوات الحوثيين في أواخر 2014.