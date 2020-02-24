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اختار قوات الحشد الشعبي في العراق عبد العزيز المحمداوي الملقب "أبو فدك" رئيسا لأركان هذه القوات خلفاً لأبو مهدي المهندس الذي قتل مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد في 3 يناير/ كانون ثاني الماضي، وذلك بحسب نائب معاون رئيس الحشد الشعبي أبوعلي البصري في بيان أصدره بهذا الشأن.

وأضاف البصري قائلا :"إنه القائد العام للجيش العراقي سيصدر مرسوما بهذا التعيين خلال الأيام القليلة القادمة".

وصفه قائد عصائب أهل الحق المحمداوي بأنه "قائد قوي وزعيم حقيقي له مواقف مشرفة وعلاقات طيبة بالجميع".

وفور اعلان الخبر، نشر أنصار الحشد على مواقع التواصل صورة له مع سليماني والأخير يقبل رأسه.

من هو أبو مهدي المهندس الذي قتل مع قاسم سليماني في بغداد؟

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فمن هو أبو فدك؟

كشفت وسائل إعلام وناشطون أن المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب حزب الله في العراق وعضو شورى كتائب الحزب منذ عام 2003، وهو المسؤول الرئيسي عن تأسيس وحدات العمليات الخاصة في الكتائب.

كما قاد أبو فدك الكثير من المعارك في سوريا والعراق. وأشارت مصادر إلى أنه هو الرجل الذي أطلق عليه لقب "الخال" وهي الكلمة التي كتبت على جدران السفارة الأمريكية في بغداد عقب الهجوم الذي أودى بحياة المهندس وسليماني.

وفي ما يلي أبرز ما ورد عنه في تغريدة الباحث في شؤون الجماعات المسلحة هاشم الهاشمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :

اسمه الحقيقي عبد العزيز المحمداوي، ويلقب بالخال، ورافق سليماني مدة طويلة، وتنظيميا عمل مع منظمة بدر عام 1983، وكلف بمهام الاستخبارات في المنظمة كمساعد لزعيم المنظمة هادي العامري، عام 2004 رفض التخلي عن السلاح، وشكل مجاميع خاصة لمقاومة الأمريكان مرتبطة ماليا بمنظمة بدر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hushamalhashimi 5- المراقبون يؤكدون وفق المعطيات التي جمعوها من المصادر الاعلامية، بأنه هو المقصود بعبارة "الخال مر من هنا" "الخال" على جدار السفارة الامريكية.

قيادات سياسية شيعية وفصائلية رحبت باختياره وانه اداري جيد وبامكانه قيادة الحشد بنفس إمكانيات المهندس، ولديه علاقات حسنة مع الكرد والسنة. — Husham Alhashimi هشام الهاشمي (@hushamalhashimi) ٢١ فبراير ٢٠٢٠

المراقبون يؤكدون أنه هو المقصود بعبارة "الخال مر من هنا" وكلمة "الخال" على جدار السفارة الأمريكية، وقد رحبت قيادات سياسية شيعية وفصائلية باختياره، ويقولون إنه اداري جيد وبإمكانه قيادة الحشد بنفس إمكانيات المهندس، ولديه علاقات حسنة مع الأكراد والسنة.

عام 2006 عاد للعمل مع المهندس وارتبطت مجاميعه مع مكتب سليماني وشكل تنظيم كتائب حزب الله بمباركة عماد مغنية وسليماني والمهندس، كمجموعات خاصة عالية التدريب والتجهيز لقتال الأمريكيين.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية في العراق قد تعرضت لـ 19 هجوما صاروخيا منذ نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، مما تسبب في مقتل متعاقد مدني أمريكي والتصعيد بين واشنطن وطهران في العراق.

واتهمت واشنطن كتائب الحزب بشن الهجوم، ونفذت قواتها غارات أودت بحياة 25 مقاتلا من الفصيل الشيعي الذي دفع بمناصريه الى التظاهر أمام السفارة الأمريكية في تحرك غير مسبوق.

الحشد الشعبي

في أوائل يونيو/حزيران 2014، أصدر المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني فتوى تدعو كل من يستطيع حمل السلاح الى التطوع في القوات الأمنية لقتال مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتجيز التعبئة الشعبية لدرء خطر هذا التنظيم، وهو ما وصف فقهيا بـ "الجهاد الكفائي".

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