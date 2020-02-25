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توفي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عاما، في مستشفى عسكري في مصر.

وأكدت أسرة مبارك وأطباء وفاته، بعدما خضع قبل أسابيع لجراحة بالمعدة بمستشفى عسكري جنوبي القاهرة.

وقالت مصادر صحفية وعسكرية لبي بي سي إن جنازة عسكرية ستقام لمبارك، على الرغم من إدانته في قضية فساد مالي تتعلق بقصور الرئاسة إبان فترة حكمه.

وتنحى مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط عام 2011، بعد تظاهرات حاشدة ضد حكمه.

وكان مبارك فريق طيار بالقوات الجوية المصرية، إلى أن عين نائبا لرئيس البلاد.