وفاة حسني مبارك: صور من حياة الرئيس الراحل الذي حكم مصر لثلاثين عاما

  • 25 فبراير/ شباط 2020

قضى الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك 30 عاما في سدة الحكم في مصر، وهناك محطات بارزة في حياته وفي تاريخ مصر في تلك الفترة، نعرض بعضا منها في صور.

  • مبارك (يسار) والسادات Getty Images

    تولى مبارك منصب نائب رئيس الجمهورية، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم تولى منصب الرئيس في أعقاب اغتيال السادات، في أكتوبر/تشرين الأول عام 1981.

  • مبارك AFP

    فاز مبارك بفترات رئاسية متعاقبة، عبر استفتاءات وانتخابات يصفها معارضوه بأنها كانت "شكلية". وفي الصورة يدلي مبارك بصوته، في أول استفتاء يصل به إلى سدة الحكم، يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981.

  • مبارك (يسار) وصدام حسين Getty Images

    شهد عهد مبارك عودة مصر لعضوية جامعة الدول العربية عام 1989، وتحسن علاقات بلده مع الدول العربية، التي قاطع بعضها مصر، كما فعل العراق بقيادة صدام حسين، بعد عقد مصر معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979.

  • مبارك AFP

    تعرض مبارك لمحاولة اغتيال فاشلة، خلال حضوره قمة أفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 26 يونيو/حزيران عام 1995. وفي الصورة يلوح مبارك لعدد من مستقبليه، لدى عودته للقاهرة سالما في اليوم ذاته.

  • مبارك (وسط) وياسر عرفات (يسار) وإيهود باراك (يمين) AFP

    لعب مبارك دورا مهما في محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، على مدار سنوات حكمه.

  • مبارك (يسار) والقذافي (يمين) AFP

    لعبت مصر في عهد مبارك دورا بارزا في محيطها الإقليمي، وفي الصورة يبحث مبارك مع القذافي قضايا تشمل الصراع في دارفور والصومال، وذلك ضمن قمة عربية مصغرة في ليبيا، في يناير/ كانون الثاني عام 2007.

  • مبارك (يسار) وشيمون بيريز Getty Images

    رغم العلاقات التي أقامتها مصر مع إسرائيل، اختلف مبارك مع الزعيم الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز عام 2009 حول مسائل مثل الاستيطان وتهويد القدس.

  • مبارك (يسار) وباراك أوباما Getty Images

    تمتع مبارك، مثل سلفه أنور السادات، بعلاقات قوية مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ومن بينها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، التي رحبت بإزاحته إثر انتفاضة شعبية مطلع عام 2011.

  • مبارك Getty Images

    نشرا أخبار حول تردي صحة مبارك، خلال آخر سنوات حكمه، قبيل ثورة يناير عام 2011، لكن عادة ما كان ينفي النظام الحاكم مثل تلك الأخبار.

  • انتفاضة يناير Getty Images

    تنحى مبارك عن السلطة يوم 11 فبراير/ شباط عام 2011، تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما، بعد أن قضى نحو ثلاثين عاما في سدة الحكم، وذلك بمباركة من الجيش الذي قالت مزاعم حينها إنه كان يخشى من توريث الحكم لنجل مبارك، جمال.

  • مبارك (وسط) ونجلاه علاء (يمين) وجما (يسار) Getty Images

    ظهر مبارك بعد إزاحته عن السلطة أمام القضاء عدة مرات، بعد توجيه تهم إليه بعضها يتعلق بقتل المتظاهرين وبعضها بتهم فساد. وقد حصل مبارك على أحكام بالبراءة من جميع التهم، عدا تهمة واحدة، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد مالي تتعلق ببناء قصور رئاسية.

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