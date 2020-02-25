تنحى مبارك عن السلطة يوم 11 فبراير/ شباط عام 2011، تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما، بعد أن قضى نحو ثلاثين عاما في سدة الحكم، وذلك بمباركة من الجيش الذي قالت مزاعم حينها إنه كان يخشى من توريث الحكم لنجل مبارك، جمال.