وفاة حسني مبارك: صور من حياة الرئيس الراحل الذي حكم مصر لثلاثين عاما
قضى الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك 30 عاما في سدة الحكم في مصر، وهناك محطات بارزة في حياته وفي تاريخ مصر في تلك الفترة، نعرض بعضا منها في صور.
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تولى مبارك منصب نائب رئيس الجمهورية، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم تولى منصب الرئيس في أعقاب اغتيال السادات، في أكتوبر/تشرين الأول عام 1981.
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AFP
فاز مبارك بفترات رئاسية متعاقبة، عبر استفتاءات وانتخابات يصفها معارضوه بأنها كانت "شكلية". وفي الصورة يدلي مبارك بصوته، في أول استفتاء يصل به إلى سدة الحكم، يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981.
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شهد عهد مبارك عودة مصر لعضوية جامعة الدول العربية عام 1989، وتحسن علاقات بلده مع الدول العربية، التي قاطع بعضها مصر، كما فعل العراق بقيادة صدام حسين، بعد عقد مصر معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979.
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AFP
تعرض مبارك لمحاولة اغتيال فاشلة، خلال حضوره قمة أفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 26 يونيو/حزيران عام 1995. وفي الصورة يلوح مبارك لعدد من مستقبليه، لدى عودته للقاهرة سالما في اليوم ذاته.
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AFP
لعب مبارك دورا مهما في محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، على مدار سنوات حكمه.
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AFP
لعبت مصر في عهد مبارك دورا بارزا في محيطها الإقليمي، وفي الصورة يبحث مبارك مع القذافي قضايا تشمل الصراع في دارفور والصومال، وذلك ضمن قمة عربية مصغرة في ليبيا، في يناير/ كانون الثاني عام 2007.
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رغم العلاقات التي أقامتها مصر مع إسرائيل، اختلف مبارك مع الزعيم الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز عام 2009 حول مسائل مثل الاستيطان وتهويد القدس.
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تمتع مبارك، مثل سلفه أنور السادات، بعلاقات قوية مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ومن بينها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، التي رحبت بإزاحته إثر انتفاضة شعبية مطلع عام 2011.
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نشرا أخبار حول تردي صحة مبارك، خلال آخر سنوات حكمه، قبيل ثورة يناير عام 2011، لكن عادة ما كان ينفي النظام الحاكم مثل تلك الأخبار.
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تنحى مبارك عن السلطة يوم 11 فبراير/ شباط عام 2011، تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما، بعد أن قضى نحو ثلاثين عاما في سدة الحكم، وذلك بمباركة من الجيش الذي قالت مزاعم حينها إنه كان يخشى من توريث الحكم لنجل مبارك، جمال.
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ظهر مبارك بعد إزاحته عن السلطة أمام القضاء عدة مرات، بعد توجيه تهم إليه بعضها يتعلق بقتل المتظاهرين وبعضها بتهم فساد. وقد حصل مبارك على أحكام بالبراءة من جميع التهم، عدا تهمة واحدة، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد مالي تتعلق ببناء قصور رئاسية.
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