مصدر الصورة GETTY IMAGES Image caption سيكون سد النهضة الإثيوبي أكبر سد في أفريقيا

أعلنت إثيوبيا اليوم الأربعاء أنها لن تشارك في اجتماعات مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان المقررة في العاصمة الأمريكية واشنطن في 28 و29 فبراير/شباط الجاري.

وقال وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن بلاده لن تشارك في جلسة المحادثات الجديدة بشأن مستقبل سد النهضة على نهر النيل، وفقا لكليكدان يبيلتال، مراسل بي بي سي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبررت وزارة المياة والري والطاقة الإثيوبية قرارها في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية بالقول إن "فريق التفاوض لم يكمل مناقشاته مع الخبراء المحليين وأصحاب المصالح في إثيوبيا".

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن بلاده ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصةً وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن، وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث، هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

كما أكد حافظ أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري، سوف يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، وذلك تقديرا للدور البناء الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

وأضاف حافظ أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقا مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption بلغت كلفة سد النهضة أربعة مليارات دولار

وسوف يكون سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على رافد النيل الأزرق، بعد اكتمال أعمال البناء، أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد توصلت إلى "اتفاق مبدئي" الشهر الماضي بشأن السد وتشغيله.

واتفقت الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي انعقدت في واشنطن يومي 12 و13 فبراير/شباط الجاري، على بلورة الولايات المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي الصورة النهائية لاتفاق شامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وكان من المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون للبنك الدولي، لدراسة مسودة لاتفاق أعدته وزارة الخزانة الأمريكية وأرسلته للدول الثلاث بشأن ملء بحيرة سد النهضة، وإدارة وتشغيل السد، وفقا لبيان سابق لوزارة الخزانة الأمريكية.