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تغلبت لاعبة التنس التونسية، أُنس جابر، على المصنفة الثالثة عالميا، التشيكية كارولينا بلسكوفا، في بطولة قطر للتنس، متأهلة بذلك لدور ربع النهائي في إنجاز جديد لها.

وكانت أُنس جابر (25 عاما) قد تألقت في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (ملبورن)، والتي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني، لكنها خرجت في مباراة ربع النهائي.

وبطولة ملبورن واحدة من البطولات الأربع الكبرى (المعروفة بالغراند سلام) التي تجري على مدار السنة، والتي تضم أيضا بطولة فرنسا المفتوحة (دورة رولان غاروس)، وبطولة ويمبلدون في لندن، وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

والتشيكية كارولينا بليسكوفا هي صاحبة لقب بطولة قطر للتنس 2017.

وقالت أنس جابر إنها كانت تتمنى مواجهة نجمة التنس، الروسية ماريا شارابوفا، التي أعلنت أمس اعتزالها اللعبة بسبب إصابتها، وذلك في حديث مع راديو شمس إف إم المحلي.

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وكانت اللاعبة التونسية أول لاعبة عربية تصل إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وفي بداية شهر فبراير/شباط، وجهت وزارة الخارجية التونسية انتقادا شديدا لفريق التنس النسائي لأن عضواته لعبن مباريات ضد فريق إسرائيلي في فنلندا.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن المباريات شكلت انتهاكا "للالتزام التاريخي" لتونس تجاه القضية الفلسطينية، وأن تونس "ترفض أي علاقات مع الكيان الصهيوني".

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ونجحت أنس، طوال السنوات القليلة الماضية، في التقدم وشق طريقها نحو الأعلى بوضوح.

ففي عام 2017 تمكنت من دخول قائمة أفضل 100 لاعبة في العالم، وعام 2018 انضمت لقائمة أفضل 60 لاعبة، كما تمكنت عام 2019 من الوصول إلى رقم 51 في سبتمبر/أيلول - أعلى تصنيف لها منذ احترافها عام 2010.

وقالت في واقت سابق لبي بي سي إنها تعمل كي تصنّف عام 2020 من بين أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم.