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قررت السعودية تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتا، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، التي نشرت بيان وزارة الداخلية، إن الحكومة "ستراجع قرار التعليق بشكل مستمر، وإيقاف العمل به، إذا انتفت الأسباب التي دعت إليه".

كما قررت السلطات منع زيارة الحرم النبوي في المدينة.

ويأتي قرار الرياض بعد تعليق إصدار تأشيرات عمرة للقادمين من الخارج، ومنع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مكة والمدينة.

وكانت السعودية قد أعلنت الاثنين عن أول إصابة لديها بفيروس كورونا، بعد عودة أحد مواطنيها من إيران، التي ينتشر فيها فيروس كوفيد-19، وتأكيد إصابته بعد فحصه.

وأدى قرار المملكة غير المسبوق إلى إيجاد حالة من عدم اليقين بالنسبة إلى ملايين المسلمين، وإلى إثارة البلبلة بشأن الحج، الذي يحل موسمه في نهاية شهر يوليو/تموز.

ومن المعروف أيضا أن المملكة تشهد وفود أعداد كبيرة من المعتمرين الراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان وبشكل خاص خلال الأيام العشرة الأخيرة منه. ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 24 من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وتعد الأماكن المقدسة في السعودية، التي تستقطب ملايين الحجيج كل عام، مصدرا محتملا لنقل العدوى، لكنها أيضا مصدر مهم للعوائد المالية بالنسبة إلى الحكومة.