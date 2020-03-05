مصدر الصورة Getty Images Image caption عراقيون عائدون من إيران يرتدون الأقنعة الطبية في مطار النجف الدولي جنوبي العراق

أعلنت السلطات العراقية عن ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، والضفة الغربية تسجل أولى أربع حالات إصابة لديها، ومصر تعلن عن أول إصابة لمصري في الداخل، وإصابات جديدة في كل من السعودية والمغرب والكويت وسلطنة عمان.

قالت وزارة الصحة العراقية إنها سجلت حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، كما ارتفع عدد المصابين في البلاد إلى 35 حالة، منهم 15 حالة في العاصمة بغداد.

وأعلنت السلطات المعنية الخميس إلغاء صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مسجد الإمام الحسين في كربلاء، تجنبا لانتشار الفيروس.

أول إصابات بالأراضي الفلسطينية

وفي الضفة الغربية، أعلن الخميس عن تسجيل أربع حالات إصابة بالفيروس في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، وهي أولى الحالات التي يُعلن عنها في الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تفعيل خطة للطوارئ لمواجهة الفيروس، كما أعلنت الطوائف المسيحية في الضفة الغربية إغلاق كنيسة المهد، وعدم استقبال السياح والحجاج اعتبارا من عصر الخميس، استجابة لتوصيات وزارة الصحة.

وفي إجراءات احترازية، قررت وزارة الصحة أيضا وقف استقبال الوفود السياحية، وإلغاء الحجوزات الفندقية للسائحين القادمين إلى الأراضي الفلسطينية، وتفعيل خطة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا.

كما قررت إغلاق كافة المؤسسات التعليمية، وإغلاق المساجد والكنائس، وإلغاء الفعاليات والمؤتمرات في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوما.

ثلاث حالات جديدة في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية الخميس عن اكتشاف ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى خمس حالات.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها إن النتائج الطبية أكدت إصابة زوجين بفيروس كورونا، وأن "الزوج نقل العدوى لزوجته، بعد أن عاد من إيران عبر دولة الكويت، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن زيارته لإيران".

وأضاف بيان الوزارة أن جميع الحالات "معزولة حالياً في المستشفى، وجار التعامل معها". كما جرى حصر جميع المخالطين للمصابين وإخضاعهم للتحاليل الطبية اللازمة لمتابعة حالاتهم، و"سيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص"، وفقا لبيان الوزارة.

كانت السعودية قررت الأربعاء تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتا، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الحكومة "ستراجع قرار التعليق بشكل مستمر".

مصدر الصورة AFP Image caption مسافرون يرتدون أقنعة واقية بأحد المطارات في مصر

أول إصابة لمصري في الداخل

وفي مصر، أعلنت السلطات عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين المواطنين داخل البلاد، وهي لمصري عائد من الخارج مؤخرا. وتعد هذه ثالث حالة إصابة بالفيروس في البلاد، بعد الإعلان سابقا عن إصابة أجنبيين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في مصر، في بيان مشترك لوزراة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما، عاد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لعدة ساعات، لكن لم تكن تظهر عليه أي أعراض للمرض لدى عودته. وبعد أيام، شعر بأعراض المرض، فتوجه إلى أحد المستشفيات، وأثبتت النتائج الطبية إصابته بالفيروس.

وأضاف المسؤول المصري أنه تم على الفور إبلاغ منظمة الصحة العالمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للمصاب بالتعاون مع المنظمة، وأكد أن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، حيال المخالطين للمصاب وعمل الفحوصات اللازمة لهم.

وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، قد زارت الصين قبل أيام.

وقالت الوزيرة في تصريحات لها في بكين، الاثنين الماضي، إن زيارتها تهدف لتبادل الخبرات والبيانات مع السلطات الصحية في الصين، وأضافت أن بكين قدمت "هدايا قيمة جدا لمصر عبارة عن وثائق فنية محدثة، تتعلق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس".

حالتان في الكويت

وفي الكويت أعلنت السلطات الخميس عن إصابتين جديدتين لشخصين قادمين من إيران، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في أنحاء البلاد إلى 58 حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن الحالتين قادمتان من إيران وكانتا محتجزتين في الحجر الصحي".

وكانت الكويت قد أعلنت يوم الأحد وقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين، وبذلك تصبح الدول التي تخضع لهذا القرار 8 دول حتى الآن، وهي مصر، وإيران، والعراق، والصين، وإيطاليا، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وتايلاند.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يحرص بعض الشباب في الكويت على ارتداء الأقنعة الطبية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد

ثاني إصابة في المغرب

وفي المغرب، كشف مسؤولو الصحة عن تسجيل ثاني حالة إصابة في البلاد، والتي تعود لسيدة مسنة.

وكشف مدير مديرية الأوبئة بالوزارة أن الحالة الجديدة تعود لسيدة تبلغ من العمر 89 عاما كانت قد عادت مؤخرا من مدينة بولونيا الإيطالية، ولم تكن تظهر عليها أعراض المرض، لكن بعد عدة أيام ساءت حالتها، وجرى نقلها لوحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

حالة جديدة في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان الخميس عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي لمواطن عائد من إيطاليا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 16 حالة. وكانت جميع الحالات السابقة، البالغ عددها 15 حالة، لمواطنين عائدين من إيران فقط.

"التعلم عن بعد" في الإمارات لمواجهة الفيروس

وفي دولة الإمارات، طالبت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بتجنب السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن تسجيل 27 حالة إصابة بالفيروس، شفيت منها خمس حالات.

كما أعلنت السلطات أن المدارس والجامعات في الإمارات ستتبع مبادرة "التعلم عن بعد"، عقب قرار تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات مؤقتا لمواجهة فيروس كورونا.