تفجير "انتحاري" بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في تونس

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أفادت وزارة الداخلية التونسيةبأن انفجارا وقع بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في حي البحيرة بالعاصمة تونس.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن انتحاريا فجَّر نفسه بالقرب من مقر السفارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من موقع الانفجار.

وأظهرت الصور حالة من الذعر لدى المارة قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة، التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة، والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من صباح اليوم.

ولم تدلِ الوزارة بأي معلومات عن وقوع ضحايا، لكن عددا من وسائل الإعلام التونسية أفاد بإصابة 5 أشخاص.