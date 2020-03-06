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توفيت ثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما، بعدما انتحرن بتناول حبة سامة في محافظة الشرقية، شرقي القاهرة، فيما يعد حالة انتحار جماعي نادرة الحدوث في البلاد.

واتفقت الفتيات الثلاث، وهن في مرحلة التعليم الإعدادي، على إنهاء حياتهن معا بتناول مركب فوسفيد الألمونيوم، المعروف بـ "حبوب حفظ الغلال".

ومن غير المعروف بشكل قاطع ما الذي دفع الفتيات للإقدام على الانتحار بهذا الشكل.

وهناك تقارير تشير إلى احتمال تعرضهن لسوء معاملة من ذويهن، لكن لم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة ذلك بعد.

وتناولت الفتيات حبة الغلال السامة بعدما أحضرتها فتاة رابعة لهن، واقتسمنها سويا عقب انتهاء اليوم الدراسي، ونقلوا بعد ذلك إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، التي تبعد نحو 75 كيلومترا شرقي القاهرة، لتلقي العلاج.

وتوفيت الفتيات الثلاث، واحدة تلو الآخرى في المستشفى.

ويعد الانتحار باستخدام حبة الغلال الأكثر انتشارا في مصر بسبب رخص سعرها وسهولة الحصول عليها.

مصدر الصورة Social Media Image caption حبوب خفظ الغلال تشكل إحدى المواد السامة التي يلجأ إليها البعض للانتحار

ولا توجد إحصاءات رسمية مصرية عن حالات الانتحار في البلاد.

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن الانتحار في العالم، صدر عام 2016، تحتل مصر المركز 150 من أصل 183 دولة، وهو معدل منخفض عالميا، لكنها الأولى عربيا بعد تسجيل 3799 حالة في عام 2016.

وكانت دار الإفتاء المصرية ووزارة التضامن وعدة مؤسسات حكومية قد بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حملة ضد الانتحار، بعدما أقدم شاب على إلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، في مشهد أثار مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.