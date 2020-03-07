فيروس كورونا: أكثر من 3000 وفاة عالميا منذ انتشار المرض حتى الآن

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قالت منظمة الصحة العالمية إن حوالي 100 ألف شخص حول العالم أصيبوا بفيروس كورونا، ومات أكثر من 3000 شخص منهم، معظمهم في الصين.

ووصف المدير العام للمنظمة الدولية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، انتشار الفيروس بـ"المقلق للغاية"، وحث كافة البلدان على اعتبار الحد منه "أولوية قصوى".

وفي إيطاليا، ارتفع عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس إلى 197 مع أكبر ارتفاع لمعدل الزيادة اليومية في عدد الوفيات هناك منذ بدء تفشي المرض.

وقال مسؤولون إن 49 شخصًا ماتوا خلال 24 ساعة، بينما أُبلغ عن أكثر من 4 آلاف و600 إصابة إجمالاً. لكنهم أشاروا إلى أن العدد لا يمكن تأكيده رسميًا إلى أن يُحدّد "السبب الحقيقي للوفاة".

أما المعهد الصحي الإيطالي الوطني فأكد أن متوسط عمر الذين توفوا هو 81، إذ تعاني الغالبية العظمى منهم من مشاكل صحية أساساً. وما يقدر بنحو 72 ٪ من الذين لقوا حتفهم كانوا من الرجال.

ووفقًا للبيانات الحكومية، توفي 4.25٪ من الأفراد الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، وهو أعلى معدل في العالم. وتعد نسبة الشيخوخة من إجمالي عدد السكان في إيطاليا من أكبر النسب في العالم.

وأكدت وسائل الإعلام الإيطالية أن بابا الفاتيكان، الذي يعاني من نزلة برد، غير مصاب بفيروس كورونا بعد إجرائه فحصاً طبياً للتأكد.

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إجراءات احترازية في إيطاليا

وقد أمرت الحكومة هذا الأسبوع بإغلاق جميع المدارس لمدة 10 أيام للحدّ من تفشي المرض، كما أمرت بممارسة جميع الرياضات الاحترافية، بما في ذلك مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، خلف أبواب مغلقة لمدة شهر.

و مُنعت الجنازات لضحايا فيروس كورونا للحدّ من التجمعات.

كما أن الفاتيكان - الذي أبلغ عن أول حالة إصابة بالفيروس يوم الجمعة- يبحث في بث البابا خطاب أنجيلوس يوم الأحد عبر الفيديو بدلاً من نافذة الفاتيكان لتجنب جذب حشد كبير.

مصدر الصورة AFP Image caption تعقيم مدرجات ملعب سانت باولو في مدينة نابولي

تأتي إيطاليا في قائمة حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران.

وسجلت كوريا الجنوبية، حتى يوم السبت، 7 آلاف و41 إصابة و 46 وفاة. أما إيران، فشهدت حوالي 3500 حالة و124 وفاة حسب الأرقام الرسمية رغم أنه يعتقد أنها أقل من الواقع.

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وفي المملكة المتحدة سُجلت ثاني وفاة لرجل في الثمانينات من بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاة سيدة بلغت عقدها السبعين. وكان الاثنان يعانيان من مشاكل صحية.

وارتفعت الإصابات المؤكدة في بريطانيا إلى 164 حالة حتى يوم الجمعة بعد فحص أكثر من 20 ألف و338 شخصاً.

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ما هي آخر التطورات؟

- أبلغت صربيا وسلوفاكيا وبيرو وتوغو عن أولى حالات الإصابة بالفيروس لديها.

- ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 16 حالة مع أكثر من 200 حالة إصابة مؤكدة، أحدثها 21 حالة على متن سفينة جراند برينس للسفن التي تم احتجازها قبالة الساحل بالقرب من سان فرانسيسكو.

- سجلت الصين 28 حالة وفاة بسبب الفيروس يوم الجمعة.

أما اقتصادياً، فتأثرت الصين بشكل كبير إثر انتشار كورونا، حيث انخفضت صادراتها بنسبة 17.2٪ في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وهو معدل أكبر بكثير مما توقعه الخبراء.