مصدر الصورة AFP Image caption قال التحالف إنه دمر مواقع تستخدم لإطلاق زوارق محملة بالمتفجرات

شن التحالف بقيادة السعودية في اليمن هجوما ضد أهداف للحركة الحوثية المدعومة من إيران في ميناء الصليف، حسبما قال التلفزيون السعودي، نقلا عن التحالف.

وقال التحالف إنه "دمر مواقع تستخدم لإطلاق زوارق محملة بالمتفجرات وطائرات مسيرة تمثل تهديدا لخطوط الملاحة في مضيق باب المندب في البحر الأحمر".

وقال تليفزيون المسيرة، الموالي للحوثيين، في ساعة متأخرة السبت إن التحالف يشن هجمات على الصليف، دون ذكر وقوع خسائر.

وتأتي الهجمات رغم دعوة مارتن غريفث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، لإنهاء فوري للعمليات العسكرية التي تشنها أطرف الصراع في اليمن.

واستُؤنفت المعارك الضارية في محافظة الجوف منذ الشهر الماضي، ونجح فيها الحوثيون في السيطرة على الحزم، عاصمة المحافظة، الأسبوع الماضي، في الوقت الذي استانف فيه التحالف هجماته الجوية ضد قرى وبلدات المحافظة.

وقال غريفيث للصحفيين في مدينة مأرب وسط البلاد "في الأسبوع الماضي أصدرت دعوة عامة لتجميد العمليات العسكرية. واليوم أجدد الدعوة لتجميد فوري غير مشروط...ببساطة لا يمكن لليمن الانتظار".

وأدت التصعيدات الأخيرة إلى إنهاء أكثر من ثلاثة أشهر من الهدوء في الحرب التي دامت خمسة أعوام. وكانت التهدئة قد رفعت من آمال التوصل إلى سلام في اليمن بعد أن حدت السعودية من هجماتها الجوية على اليمن وأوقف الحوثيون الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.