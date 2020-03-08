مصدر الصورة Getty Images Image caption الشاب انتحر من فوق هرم خفرع الأوسط ويبلغ ارتفاعه 136 مترا في الجيزة

انتحر شاب مصري ألقى بنفسه من فوق هرم خفرع الأوسط، الذي يبلغ ارتفاعه 136 مترا بمنطقة أهرامات الجيزة، صباح اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الآثار المصرية في بيان أن الشاب تسلق الهرم وألقى بنفسه من أعلى، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق وتحديد هويته.

وكانت قوات الأمن قد لاحظت صعود الشاب للهرم بعد تسلله إلى هناك مخالفا التعليمات التي تمنع الزوار من تسلق الأهرامات، وجرت مفاوضات معه استغرقت ساعات لإقناعه بالنزول إلا أنه رفض وقفز من فوق الهرم.

وكشفت مصادر أمنية أن تحرياتها الأولية تشير إلى أن الشاب "غير مستقر نفسيا"، بحسب ما نقلته تقارير صحفية.

ومنذ يومين تسلق شاب آخر الهرم الأكبر، لكن قوات الأمن أجبرته على النزول، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انتحار ثلاث فتيات بتناول مركب سام يستخدم لحفظ الغلال.

وأقدم ثلاث فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما وكن يدرسن في المرحلة الابتدائية، على الانتحار يوم الجمعة في محافظة الشرقية بدلتا مصر، بسبب ما قيل إنها "ظروف عائلية وتعنيف من أسرهن".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتحر شاب بإلقاء نفسه من فوق برج الجزيرة، أحد المعالم السياحية في القاهرة، وانتشر مقطع مصور التقطته كاميرات المراقبة في البرج للشاب، الذي قيل إنه كان يمر بأزمة نفسية حادة، وهو يقفز من ارتفاع 187 مترا.

وكانت دار الإفتاء المصرية ووزارة التضامن وعدة مؤسسات حكومية قد بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حملة ضد الانتحار، بعدما أقدم شاب على إلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، في مشهد مؤثر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

ولا توجد إحصاءات رسمية مصرية عن حالات الانتحار في مصر.

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن الانتحار في العالم، صدر قبل أربع سنوات، تحتل مصر المركز 150 من أصل 183 دولة، وهو معدل منخفض عالميا، لكنها الأولى عربيا بعد تسجيل 3799 حالة في عام 2016.