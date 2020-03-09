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فرضت السلطات السعودية تعليقا مؤقتا، على سفر المواطنين والمقيمين فيها من وإلى تسع دول، وذلك بهدف السيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع دخوله إلى البلاد وانتشاره.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الدول التسع هي: الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، والعراق.

كما شمل القرار حظر دخول أي شخص، كان موجودا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوما الماضية، إلى السعودية.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية، بين المملكة والدول المذكورة.

واستثنى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة الضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق، للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ونقلت الوكالة عن المصدر المسؤول قوله، إن هذا القرار يأتي "وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية، الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة".

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وكانت السعودية قد قررت، في وقت سابق، قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتا، بالنسبة للقادمين من دول الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط، لكن القرار الجديد توسع ليحظر السفر تماما، من وإلى تلك الدول الثلاث فضلا عن 6 دول أخرى.

وقبل نحو شهر من الآن، علقت السعودية سفر مواطنيها والمقيمين فيها إلى الصين، مع تصاعد المخاوف من الفيروس المستجد.

كما علقت المملكة الدخول إلى أراضيها، لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وذلك في أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي.

تعليق الدراسة

وأعلنت السلطات السعودية، قبل ساعات، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعموم البلاد، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

ويشمل القرار كل المراحل في كافة المؤسسات التعليمية، ووجه وزير التعليم السعودي بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضحت وزارة التعليم أن الإجراء "احترازي ولا يدعو للقلق"، وأن قرار العودة للدراسة "يخضع لتقييم اللجنة المعنية" بمواجهة الفيروس.

وفى تلك الأثناء، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن ثلاث حالات نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً، كانت قادمة من إيران.

أما الحالة الرابعة فهي لسعودي، قادم من إيران عبر الإمارات، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة داخل السعودية إلى 11 حالة.