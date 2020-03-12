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تسببت الأمطار الغزيرة والرياح التي تجتاح مصر في سقوط ثلاث حالات وفاة، وانهيار عدة منازل طينية في بعض القرى، وسقوط أبراج كهرباء في عدة مناطق، بينما تم تعليق قطارات السكك الحديدية مؤقتا، وإغلاق مطار الأقصر وتحويل الرحلات إلى مطار الغردقة.

وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن طفلة توفيت إثر انهيار مسرح مدرسي أثناء احتفالية خاصة وأصيبت أخريات، بينما لقي فني كهرباء حتفه إثر سقوطه من أعلى سلم أثناء قيامه بأعمال صيانة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن وفاة مواطن في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، وإصابة اثنين آخرين، بعد سقوط سقف منزلهم عليهم، كما وقعت ثلاثة حرائق في نفس المحافظة الواقعة في صعيد مصر جراء الرياح العاتية.

وأشار شعراوي إلى سقوط 29 برجا كهربيا في محافظة الوادي الجديد جرّاء العواصف الشديدة التي تشهدها المحافظة مما تسبب في انقطاع التيار عن معظم مناطقها.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة قد تلجأ إلى قطع مياه الشرب عن بعض المناطق حال تجمع كميات كبيرة من الأمطار لتيسير صرفها عبر شبكة الصرف الصحي.

وأعلنت سلطات محافظة الأقصر في صعيد مصر إغلاق مطار المدينة السياحية مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية، وتحويل الرحلات لمطار الغردقة.

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وكانت الحكومة المصرية ناشدت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم، وأغلقت عدة طرق رئيسية بين المحافظات. وذكرت هيئة الأرصاد أن الرياح ضربت مناطق مختلفة في البلاد مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة.

وتتعرض العاصمة المصرية القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، لا سيما المناطق الساحلية، لموجة من الأمطار الكثيفة والبرق والرعد والعواصف الترابية. وقررت الحكومة قبل يومين وقف الدراسة بجميع مراحلها يوم الخميس، وكذلك تعطيل الدوام بالمصالح الحكومية والشركات العامة والخاصة، تحسبا لموجة الطقس المضطرب، والتي قالت هيئة الأرصاد إنها لم تحدث منذ أكثر من ربع قرن، متوقعة أن يسود الطقس السيّء حتى مساء السبت.

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي المصرية نيفين القباج أنه تم فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية لمساعدة الأسر التي ربما تتضرر منازلها بسبب السيول.

وأضافت الوزيرة في بيان أنه جاري التنسيق مع الجمعيات الأهلية، وعلى رأسها الهلال الأحمر، والاستعداد بالإسعافات الأولية والأدوية والأطقم الطبية والمتطوعين، وكذلك توفير أعداد كافية من الخيام والأغطية والمراتب بالإضافة إلى سيولة مالية وفّرتها الوزارة للمديريات في هذه المحافظات.

حادث قطار

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم الخميس، وقف جميع الرحلات على كل خطوط السكك الحديدية نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت في وقت سابق إصابة نحو 13 شخصا جرّاء تصادم قطارين في منطقة روض الفرج. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن الإصابات بسيطة ولا توجد وفيات.

وأضاف أنه تم الدفع بسبع عشرة سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى ثلاثة مستشفيات قريبة.

إغلاق مطار الأقصر

وأعلن محسن الشامي، مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أنه تم غلق مطار الأقصر الدولي وتغيير مسار كافة رحلات الطيران، المقرر هبوطها بمطار الأقصر اليوم، لتهبط بمطار الغردقة، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية ولضمان هبوط آمن للطائرات.

وأوضح الشامي، أنه تم غلق الطريق الصحراوي الغربي والشرقي ما بين الأقصر وقنا وفقًا لقرارات السلطات المختصة، وذلك لحين تحسُّن الرؤية وهدوء العاصفة الترابية.

وتنعقد غرفة عمليات محافظة الأقصر على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع والتغييرات المناخية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.