مصدر الصورة AFP/Getty Image caption تنفذ السلطات الإيرانية حملة في أنحاء البلاد لكشف المصابين بالفيروس

توفي 113 شخصا في إيران بفيروس كورونا خلال الـ 23 ساعة الأخيرة، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الفيروس في إيران إلى 724 حتى الآن.

وقال على رضا وهبزاده، مستشار وزير الصحة الإيراني في تغريدة على تويتر، إن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 13938 إصابة حتى الآن.

ويعتقد بأن الأعداد أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها إيران لمواجهة تفشي فيروس كورونا؟

وتعد إيران من أكثر الدول الموبوءة بالفيروس خارج الصين، وكانت طهران قد طلبت قبل أيام من صندوق النقد الدولي تمويلا طارئا لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت منه البلاد بشدة.

أما في أوروبا، فإيطاليا هي أكثر الدول تضررا من الفيروس، تليها إسبانيا.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن يوم 13 مارس/آذار، أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمي.