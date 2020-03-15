مصدر الصورة Twitter @EgyArmySpox Image caption الجيش المصري يقول إنه سوف يستخدم معدات إطفاء الحرائق في تعقيم الأماكن المفتوحة

أصدرت مؤسسة الأزهر المصرية فتوى بجواز إلغاء صلاة الجمعة الأسبوعية وصلاة الجماعة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.

واتخذ الجيش المصري "إجراءات احترازية" للوقاية من الفيروس و"تقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة".

وأجازت هيئة كبار العلماء بمؤسسة الأزهر، في فتوى رسمية، إيقاف صلوات الجمعة والجماعة لحماية الناس.

وقالت الهيئة في بيان: "في ضوء تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره، فإن الفتوى تأتي تماشيا مع أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظُ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار".

وأوضحت أن البديل الشرعي عن صلاة الجمعة هو أربع ركعات ظهرا في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم.

وأضافت الهيئة أنه يجب شرعا على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية للحدِّ من انتشار الفيروس والقضاء عليه، فضلا عن "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المختصة".

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في بيان رسمي إنه "يجري الاحتفاظ باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية وتوفير أجهزة ومعدات التعقيم".

وأضاف أنه "تم تطويع سيارات ومعدات إطفاء الحرائق لتستخدم في أعمال تعقيم الأماكن المفتوحة".

ووفق البيان، فإن رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد حجازي "راجع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة، في شأن الحد من انتشار الفيروس".

وبحسب البيانات الرسمية للحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس 109 إصابات، كما تعافي 33 حالة في مصر.

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إغلاق الأضرحة

من ناحية أخرى، قررت وزارة الأوقاف المصرية غلق جميع الأضرحة على مستوى البلاد لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونقلت تقارير صحفية عن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قوله إن غلق الأضرحة "تم بالتنسيق مع شيخ الأزهر وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ونظرا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى".

كانت وزارة الأوقاف المصرية قد قررت في وقت سابق وقف الاحتفالات الدينية والموالد وحلقات الوعظ الديني، وطالبت بقصر مراسم العزاء على المقابر دون إقامة سرادقات عزاء أو إجرائها في قاعات الضيافة الملحقة بالمساجد.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الأزهر أجاز إلغاء صلاة الجمعة والصلاة في المساجد وإلغاء التجمعات الدينية

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية لأكثر من 8 في المئة في بداية جلسة تداول في مستهل تعاملات الأسبوع يوم الأحد، بعد إجراءات حكومية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، ما دفع نحو إيقاف التداول لمدة نصف ساعة حسبما تقتضي قواعد السوق.

وجاء هذا التراجع بعد قرار الحكومة بتعطيل الدراسة ووقف الأنشطة الرياضية.

وطالبت إدارة البورصة المصرية شركات السمسرة في الأوراق المالية كافة اعتبارًا من يوم غد بالالتزام بتنفيذ عمليات التداول من خلال آلية التنفيذ عن بعد من داخل مقراتها حتى إشعار آخر.

انهيار في بورصات الخليج ومصر خوفا من تفشي فيروس كورونا

ماذا يحدث في دول المنطقة الأخرى؟

في العراق فرضت محافظة كربلاء حظر تجوال لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الاثنين، لتسهيل عملية تعقيم المؤسسات الحكومية ومركز المدينة وأحيائها والوحدات الإدارية بها.

وفي الأردن، أعلنت السلطات عن ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، هم أدرنيان وأربعة سياح فرنسيين.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في تصريحات صحفية، إن أحد الأردنيين وصل مؤخرا من بريطانيا، والثاني يعمل مرشدا سياحيا وأصيب بعد مرافقته سائحة أمريكية كانت مصابة بالفيروس.

وفي الكويت، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة عبدالله السند، رصد 8 حالات إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 112.

وأكد أن المصابين منهم 3 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا و3 حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر لبريطانيا، وحالة واحدة قادمة من فرنسا عبر الإمارات، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

مصدر الصورة Getty Images Image caption العراق فرض حظرا للتجوال في كربلاء وأغلق جميع الأضرحة وبدأ إجراءات التعقيم

وارتفعت الحالات المسجلة في السعودية إلى 103 حالات مؤكدة، ليرتفع العدد الإجمالي في دول الخليج إلى 755 إصابة، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية.

وفي إيران، وصل عدد الوفيات إلى 724، بعد وفاة 113 شخص خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وقفز عدد الإصابات المؤكدة إلى 13938 إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد الإصابات في قطر 337.

آخر التطورات عالميا

أكدت منظمة الصحة العالمية إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا إلى 156 ألفا و400 حالة، بينهم حوالى 81 ألف حالة في الصين.

وارتفع عدد الوفيات عالميا إلى 5833، فيما بلغت نسبة المتعافين من الفيروس عالميا 73 ألفا و968 شخصا.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 5700 حالة، بينما وصل عدد حالات الإصابة الخفيفة 70 ألفا.

وسجلت إيطاليا حتى الآن 21157 إصابة منذ اكتشاف الفيروس في البلاد.

وفي إسبانيا بلغت الإصابات 6391 حالة، وألمانيا 4585 إصابة، وسجلت فرنسا 4481 إصابة.

أما الولايات المتحدة، فقد أبلغت رسميا عن اكتشاف 2952 حالة إصابة، بينما ارتفع عدد الحالات في بريطانيا إلى 1143 إصابة.